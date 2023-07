Storby siger stop: Krydstogtskibe nej tak

Det skal ikke længere være muligt for krydstogtskibe at lægge til i det centrale Amsterdam

Det er hårdt at være populær, og det mærker Hollands hovedstad Amsterdam, som hvert år tiltrækker 20 millioner turister.

Den seneste tid har hovedstadens byråd indført flere tiltag for at lægge en dæmper på masseturismen, og nu er de klar med endnu et:

Krydstogtskibe skal ikke længere kunne lægge til i det centrale Amsterdam, og således lukkes den centrale krydstogtterminal på IJ-floden, som ligger bare et kvarters gang fra Amsterdams hovedbanegård. Mere end 100 krydstogtskibe lægger ellers hvert år til ved terminalen.

Det skriver BBC.

Politikere bag beslutningen har ifølge CNN udtalt, at krydstogtskibe ikke er forenelige med Amsterdams visioner om bæredygtighed.

'Slippes løs'

Formålet med forbuddet er således både at begrænse antallet af besøgende og at begrænse foruening.

I 2021 viste et studie af et stort krydstogtskib, at det på bare én dag producerede lige så store mængder nitrogenoxider (luftforurenende stoffer, red.) som 30.000 lastbiler.

Sidste år omtalte borgmester Femke Halsema problemerne med krydstogtturister, da hun udtalte, at gæsterne 'slippes løs' i et par timer, hvor de spiser på internationale kæderestauranter og ikke har tid til eksempelvis at besøge nogle af byens mange museer og rigtigt opleve byen.

Medlem af det liberale D66-parti Ilana Rooderkerk mødte for nylig kritik fra andre politikere, da hun sammenlignede krydstogtturister med en græshoppepest, 'der på ën gang strømmer ind over byen'.

Kampagne: Hold jer væk

Den enorme mængde turister har altså i længere tid været et emne af politisk interesse, og byrådet har ad flere omgange indført tiltag for at begrænse antallet.

Blandt andet blev det i februar besluttet, at det ikke længere skal være tilladt at ryge hash på gaderne i det famøse Red Light District.

I marts lancerede Amsterdam en online kampagne målrettet britiske mænd, der overvejede at rejse til byen for sex eller indtagelse af stoffer.

I kampagnen blev de på det kraftigste opfordret til at holde sig væk. Det skrev BBC.