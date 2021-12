Store dele af Danmark skal lukke ned

Statsministeren melder om nye og markante restriktioner for især kulturlivet på pressemøde. De skal dog først godkendes i Folketingets Epidemiudvalg

Danmark går ganske sikkert en omfattende nedlukning i møde.

Det slår statsminister Mette Frederiksen (S) fast fredag eftermiddag på et pressemøde.

Her oplyser hun, at regeringen indstiller til blandt andet nedlukning af teatre, spillesteder, biografer, museer, højskoler og tivolier.

- Det vi foreslår i dag, vil desværre ramme kulturlivet, fortæller statsministeren.

Desuden skal der indføres arealkrav for butikker og restauranter samt afstandskrav i blandt andet kirker og andre indendørs offentlige rum.

Spillehaller, lege- og badelande, kasinoer og en lang række andre steder, hvor der samles mange mennesker, skal holde lukket.

Den omfattende nedlukning, som regeringen altså indtil videre blot indstiller, ligger på linje med Epidemikommissionens anbefalinger. Få et overblik herunder.

Ikke total nedlukning

Mette Frederiksen understreger dog, at der stadig ikke er tale om en nedlukning af samfundet som den, der blev indført i marts 2020.

– Vores mål er stadig at holde så store dele af samfundet åbent som muligt. Vi har behov for at dæmpe aktiviteten. Vi skal alle begrænse vores sociale kontakter, siger hun.

Restriktionerne skal først godkendes af Epidemiudvalget, som består af sundhedsordførerne fra Folketingets partier, før de kan træde i kræft.

Deres møde er rykket til klokken 14.30 efter et mindre drama, hvor Venstre krævede længere tid til at læse Epidemikommissionens anbefalinger kort før pressemødet.

Fredagens pressemødet kommer i kølvandet på flere dage med tårnhøj coronasmitte. Torsdag blev der for tredje dag i træk registreret smitterekord med 9999 tilfælde.

Fredag er det tal helt oppe på 11.194 smittede personer.

Da de nye restriktioner ikke er vedtaget, er der heller ikke meldt ud, hvornår de eventuelt træder i kræft.