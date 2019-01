Store EU-lande vil anerkende Venezuelas oppositionsleder

Frankrig, Tyskland og Spanien erklærer, at de vil anerkende Venezuelas oppositionsleder, Juan Guaidó, som fungerende præsident.

Det vil ske, medmindre der udskrives valg i Venezuela inden for otte dage.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, skriver på Twitter, at han vil anerkende Guaidó som præsident, medmindre der udskrives valg i næste uge.

Den tyske regerings talskvinde skriver samtidig på Twitter, at forbundsrepublikken er klar til at anerkende Venezuelas Guaidó som midlertidig præsident, hvis der ikke bliver udskrevet valg i det sydamerikanske lande inden for otte dage.

I Spanien lyder samme melding fra regeringen.

- Hvis der ikke inden for otte dage er udskrevet et retfærdigt, frit og transparent valg i Venezuela, vil Spanien anerkende Juan Guaidó som Venezuelas præsident, hedder det fra den spanske premierminister, Pedro Sanchez, i en erklæring fremsat på statsligt tv.

Den danske regering udtrykte fredag støtte til et "nyt håb i Venezuela".

- Fra dansk side bakker vi fuldt op om legitimt valgte organer, og det er det venezuelanske parlament.

- Det er parlamentet, der har peget på, at deres parlamentsformand nu er den midlertidige præsident, sagde udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) tidligere på ugen.

Mange andre lande i regionen, herunder USA, har kastet deres støtte bag Juan Guaidó. Han er oppositionsleder og parlamentsformand i Venezuela, men har udråbt sig selv som præsident.

Krisen i Venezuela bliver lørdag drøftet i FN's Sikkerhedsråd i New York.

Det amerikanske udenrigsministerium siger, at USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, vil deltage i mødet, og at han vil presse på for at få Sikkerhedsrådet til at anerkende Guaidó.

Rusland, der som USA er permanent medlem af Sikkerhedsrådet, har hidtil kastet sin vægt bag Maduro.