Stormagter indkalder til krisemøde

Vestlige stormagter har indkaldt FN's Sikkerhedsråd til et krisemøde om udviklingen i Syrien. Det siger diplomater til AFP.

Tyrkiets leder, Recep Tayyip Erdogan, sagde onsdag, at Syrien vil få et ultimativt krav om at trække dets militær væk fra den sidste oprørsenklave efter kampe med tyrkiske soldater i denne uge.

- Hvis de ikke trækker sig, så vil Tyrkiet være nødt til selv at tage affære, siger Erdogan få dage efter at otte tyrkiske soldater blev dræbt ved et angreb i Syrien.

Tyrkiske og syriske styrker udkæmpede voldsomme kampe i Idlib mandag. Syv tyrkiske soldater og en civil blev dræbt. Et større antal syriske soldater blev meldt 'neutraliseret' af det tyrkiske militær.

Kampe i Idlib har siden 1. december tvunget over 520.000 mennesker på flugt, meddelte FN i denne uge. Nødhjælpsgrupper som Red Barnet og Care advarer om, at der er overhængende fare for en humanitær katastrofe.