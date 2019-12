Stormagter spiller med musklerne

Fredag og indtil mandag vil Rusland, Iran og Kina afholde fælles flådeøvelser ​​i Det Indiske Ocean og Oman-bugten. Militærøvelsen kommer på et tidspunkt med store spændinger mellem USA og Iran.

Ifølge Kinas talsmand Wu Qian, er Øvelserne beregnet til at understrege samarbejdet mellem de tre landes flåder, det skriver Reuters.

Ekstra Bladet har talt med Johannes Riber, som er militæranalytiker og lektor ved Forsvarsakademiet for at høre, hvilke tanker der lægger bag den fælles militærøvelse.

- Det er nærmest ligegyldigt, hvad de egentlig øver. Man skal bare ikke være i tvivl om, at det er noget de gør, for at gøre verden og ikke mindst USA opmærksom på deres tilstedeværelse og samarbejde.

Foto: IRIB TV/AFP/Ritzau Scanpix

Øvelserne kommer på et tidspunkt med store spændinger mellem USA og Iran. Friktionen er eskaleret siden sidste år, da den amerikanske præsident Donald Trump trak USA ud af Irans atom-aftale fra 2015 og genindførte sanktioner mod landet, hvilket er med til at svække Irans økonomi.

- Udover at Iran vil vise USA, at de ikke er alene. Så gælder det tilsvarende for Rusland og Kina om at gøre det klart for USA, at de også spiller en rolle i Mellemøsten, og at de ikke vil finde sig i, hvordan amerikaner opfører sig over for Iran, mener Johannes Riber.

Foto: IRIB TV/AFP/Ritzau Scanpix

USA og EU-lande er ikke enig

Atom-aftalen med Iran går ud på, at Iran stopper udviklingen af sit atomprogram til gengæld for ophævelsen af sanktioner mod landet.

I 2018 trak Donald Trump USA ud af aftalen med Iran, fordi han mente at den rådende struktur i den gældende aftale, ikke kunne forhindre en iransk atombombe.

Både Iran, Frankrig, Storbritannien og Tyskland har udtrykt ønske om at fortsætte aftalen, selv om USA ikke er del af den.

Atomaftalen med Iran blev i sin tid underskrevet af USA, Kina, Rusland, Storbritannien, Tyskland og Frankrig i juli 2015 efter mere end to et halvt års forhandlinger.