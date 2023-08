Storsmilende diktator: Kim Jong-un på tur i kampvogn

Billederne kommer få dage efter, at landets leder har beordret våbenproduktionen øget

Drenge vil som bekendt altid være drenge.

Og hvad mere kan en skydegal, raketaffyrende diktator ønske sig, end en hel dag hvor han frit kan køre rundt i de nyeste kampvogne, mens han samtidig også kan skyde lidt med skarpt og afprøve andet militært habengut?

I weekenden turnerede Nordkoreas enerådige hersker landets våbenfabriker, og her var det store smil fundet frem.

Humøret var i top, da den 39-årige diktator gæstede en våbenfabrik på en ukendt lokation i Nordkorea denne weekend. Foto: KCNA/Ritzau Scanpix

Ny rundtur

Ifølge nyhedsbureauet AP besøgte Kim Jong-un en række våbanfabrikker både lørdag og søndag.

Det sker blot få dage efter, at han netop havde gæste flere fabrikker, hvor han opfordrede til, at der bliver skruet op for produktionen af missilmotorer, artilleri og andre våben.

De seneste billeder er delt af det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA og viser Kim Jong-un fra en ellers uvant aktiv side, hvor han blandt andet kører i en nyproduceret kampvogn.

Tidligere på sommeren kunne en stolt Kim Jong-un vise sine våben til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Fyrer topgeneral

Nordkoreas leder har da også godt gang i butikken for tiden.

I sidste uge fyrede han landets hærchef, Pak Su-il, og beordrede landets forsvar til at opruste massivt.

Pak Su-il blev erstattet af general Ri Yong-gil, som tidligere blandt andet har tjent som landets forsvarsminister. Han har også været øverstbefalende for landets styrker på jorden.

Forsvandt tidligere

Ri Yong-gil har desuden allerede ageret hærchef i Nordkorea. Han blev fyret fra posten i 2016, og da han efterfølgende ikke blev set ved offentlige begivenheder i lang tid, begyndte rygterne at svirre i Sydkorea om, at han var blevet henrettet.

Rygterne blev dog aflivet, da han blev set nogle måneder senere i forbindelse med, at han blev udnævnt til endnu et højtstående erhverv.

Nordkorea har siden 1984 affyret hundredvis af missiler i forbindelse med tests. Men hvor stærk er deres hær egentlig? Bliv klogere her.