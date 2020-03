Stort drama: Hvem skal vælte Trump?

Supertirsdag kan give et klart præg om, hvem der skal stå i spidsen for Demokraterne

Følg udviklingen LIVE i bunden af artiklen!

I aften og i nat bliver over en tredjedel af det samlede antal stemmer afgivet, når demokrater i USA på supertirsdag skal pege på, hvem de vil have i spidsen for deres parti.

Dermed forventes det, at Demokraterne kommer et skridt nærmere, hvem der i november skal udfordre Donald Trump og forsøge at blive USA's næste præsident.

Det er således på denne supertirsdag, at hele 14 amerikanske delstater i løbet af en enkelt dag skal pege på, hvem de foretrækker som demokraternes præsidentkandidat.

Til sammenligning stemte blot fire delstater - Iowa, New Hampshire, Nevada og South Carolina - i løbet af hele februar.

Dagen kan derfor blive afgørende for, hvem der 3. november tager kampen op mod Donald Trump ved USA's præsidentvalg.