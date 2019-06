Stort nederlag for Erdogan

Søndagens borgmestervalg i Istanbul ses som et stort nederlag for præsident Recep Tayyip Erdogan

Binali Yildirim erkender søndag aften nederlaget til modkandidaten, Ekrem Imamoglu, ved omvalget til borgmesterposten i den tyrkiske storby Istanbul.

Yildirim repræsenterede præsident Recep Tayyip Erdogans parti, AKP, ved lokalvalget i byen, der er hjem for omkring en femtedel af Tyrkiets befolkning.

Foreløbige optællinger viser ifølge det tyrkiske statsmedie Anadolu, at oppositionens kandidat, Imamoglu, stod til at få 53,69 procent af stemmerne, da mere end 95 procent af stemmesedlerne var talt op.

- Som de foreløbige resultater er lige nu, så fører min rival, Ekrem Imamoglu, kapløbet. Jeg lykønsker ham og ønsker ham held og lykke, siger Binali Yildirim ifølge nyhedsbureauet AFP.

Binali Yildirim har erkendt sit nederlag ved søndagens borgmestervalg i Istanbul. Foto: Kemal Aslan / Reuters

Yildirim mener, at borgmestervalget i Istanbul er et bevis på, at det tyrkiske demokrati fungerer perfekt.

Samtidig glæder den nye borgmester sig over udsigten til at stå i spidsen for Tyrkiets største by.

Imamoglu kalder søndagens sejr for 'en ny begyndelse' for Tyrkiet.

- Det er ikke en enkelt gruppe eller et enkelt parti, men hele Istanbul og Tyrkiet, der har vundet dette valg, siger han ifølge AFP.

Han siger samtidig, at han er klar til et 'harmonisk samarbejde' med præsident Erdogan.

Ved det første borgmestervalg den 31. marts mistede Erdogans regeringsparti, Retfærdigheds- og Udviklingspartiet (AKP), magten i Istanbul.

I stedet vandt Ekrem Imamoglu fra partiet CHP en snæver sejr.

Efterfølgende klagede Erdogans parti over det uventede resultat. Partiets ledelse påstod, at uregelmæssigheder ved valget påvirkede resultatet og var baggrund for et sjældent nederlag til Erdogans parti.

Efter mange indsigelser fra AKP annullerede valgkommissionen Istanbul-valget. Det blev af oppositionen kaldt et 'kup' mod demokratiet.