Stort vendepunkt for homoseksuelle i USA

En ny afgørelse fra USA's højesteret mandag markerer et stort vendepunkt og er et vigtigt øjeblik for homoseksuelle og transkønnedes rettigheder i landet.

I afgørelsen bliver det slået fast, at den føderale lov, som forbyder diskrimination på arbejdspladsen, også gælder, når det angår homoseksuelle og transkønnede ansatte.

Dermed bryder en arbejdsgiver loven, hvis arbejdsgiveren fyrer en ansat på grund af eksempelvis den ansattes seksualitet.

Ifølge seks af de ni dommere i USA's højesteret beskytter loven altså også homoseksuelle og transkønnede mod diskrimination.

Afgørelsen bliver betegnet som det største øjeblik for LGBT-rettigheder i USA, siden højesteret legaliserede ægteskab mellem personer af samme køn i 2015.

LGBT er en samlet betegnelse for en række seksuelle minoriteter.

Loven, som altså ifølge dommerne også beskytter seksuelle minoriteter, beskyttede i forvejen ansatte mod diskrimination på baggrund af køn, race, nationalitet og religion.