Straffeloven får særskilt paragraf mod online børnelokkere

For mange børn og unge er internettet en stor del af deres sociale liv. Og med jævne mellemrum bliver det udnyttet af børnelokkere.

Med en ny aftale om digitale krænkelser er kredsen af partierne bag politiaftalen blevet enige om kriminalisere såkaldt grooming, hvor krænkere typisk tager kontakt til børn og unge på internettet.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

- Digitale overgreb som for eksempel deling af seksuelt og andet krænkende materiale er et stigende problem i takt med den digitale udvikling, står der i aftaleteksten.

- Det er vigtigt, at vi som samfund sikrer, at personer, der begår digitale overgreb, straffes.

Grooming er et engelsk begreb. Det betyder, at en krænker opbygger en relation til et barn med henblik på at begå et seksuelt overgreb.

Det kan både foregå online og offline. Men der er mange tilfælde af grooming på internettet. Her har krænkeren nemmere ved at virke troværdig.

Partierne ligger i aftalen vægt på, at gerningspersonen ikke bare består i fysiske eller digitale overgreb, men at gerningspersonen også misbruger offerets tillid groft.

Aldersgrænsen for, hvornår en person kan udsættes for grooming, bør være op til 18 år, mener partierne. Dermed overgår det den seksuelle lavalder på 15 år.

Den såkaldte skolelærerparagraf opdateres også med aftalen, så blufærdighedskrænkelser også omfattes af den. Den sikrer i forvejen, at lærere ikke har sex med deres elever.

Der skal også undersøges, om aldersverificering kan bruges som redskab til at holde unge ude af sugardating-sider.

Red Barnet kalder aftalen et kæmpe fremskridt, der opdaterer lovgivningen til børnenes digitale virkelighed.

Red Barnet glæder sig især over, at der indføres en selvstændig groomingparagraf.

- Nu kommer loven til at sætte en tyk streg under, at børn og unge, der har været udsat for overgreb, aldrig bærer et medansvar, siger Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen.

- Overgrebet er den voksnes skyld, og den voksne kan straffes for sine handlinger. Det er en principiel landvinding, som er voldsom vigtig.

Bag aftalen står regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative, Nye Borgerlige og løsgængerne Karina Adsbøl og Peter Skaarup.

SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, siger om aftalen:

- Endelig får vi nogle redskaber, som jo især rammer de digitale børnelokkere, som i ro og mag kan side hjemme i stuerne og arbejde på at vinde børnenes tillid og manipulere eller afpresse dem til seksuelle ydelser.

Regeringen vil efter sommerferien fremsætte et lovforslag på baggrund af aftalen.