Stram Kurs godkendt til folketingsvalget

Rasmus Paludans parti, Stram Kurs, er blevet godkendt som opstillingsberettiget parti til det kommende folketingsvalg.

Det oplyser partiet på Facebook.

'Det er nu officielt at Stram Kurs er godkendt som opstillingsberettiget parti til det kommende folketingsvalg af Økonomi og Indenrigsministeriet.Vores partibogstav er P. Sejr!', står der i Facebook-opslaget.

Økonomi- og Indenrigsministeriets pressetjeneste bekræfter over for Ekstra Bladet, at Partiet Stram Kurs nu er opstillingsberettiget.

Når et parti har anmeldt sig som opstillingsberettiget, gennemgår Økonomi- og Indenrigsministeriet partiets vælgererklæringer med henblik på at vurdere, om partiet har indsamlet det fornødne antal gyldige vælgererklæringer. Det er nu gjort, og partiet vil dermed være på stemmeseddelerne til det kommende folketingsvalg.

Det kræver 20.109 vælgererklæringer, før et parti kan blive opstillingsberettiget.

I begyndelsen af april var der kun registreret 5526 erklæringer. Men i kølvandet på urolighederne i forbindelse med en demonstration på Nørrebro steg tallet kraftigt og voksede på et tidspunkt med mere end 1000 dagligt.

27. april stod det klart, at Stram Kurs havde passeret den fastsatte grænse med 20.981 vælgererklæringer. Det var først dagen efter, at Rasmus Paludan anmeldte partiet, da han ville sikre sig, at der var nok godkendte vælgererklæringer. På det tidspunkt var der 21.612 vælgererklæringer.

Partiet har omgået loven ved at indsamle underskrifterne hurtigere end tilladt. Finten har tidligere været diskuteret, efter at det kom frem, at blandt andet partiet Klaus Riskær Pedersen også benyttede den. Efterfølgende har et flertal i Folketinget besluttet at lukke hullet, men det sker først med virkning fra 2020.

En meningsmåling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau, og som er offentliggjort mandag, giver Stram Kurs 2,4 procent af stemmerne.