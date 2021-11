Stram styring fra Statsministeriet: Designede Syrien-redning

Ved du noget? Skriv til eb-sikker@protonmail.com

Sagen om de danske børn i Syrien blev styret med hård hånd i kulissen af Statsministeriet.

Det kan Ekstra Bladet afsløre på baggrund af samtaler med flere centrale kilder på tværs af flere ministerier og tjenester.

Flere kilder beskriver, at sagen er et skoleeksempel på, hvordan især departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen udøver sin magt og leder embedsværket på de indre linjer på tværs af ministerierne.

I sagen om de danske børn i Syrien har Barbara Bertelsen været inde i alle detaljer i sagen. Først som departementschef i Justitsministeriet, og siden da hun i januar 2020 rykkede ind i Statsministeriet.

Hun ligger inde med svaret på flere af de ubesvarede spørgsmål i sagen.

Reddede Kofod

Barbara Bertelsen kan eksempelvis svare på, om hun selv og en eller flere af regeringens ministre i efteråret 2020 blev orienterede om, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) advarede om, at Islamisk Stat smugler børn ud fra lejrene Syrien.

Sagen var tæt på at koste udenrigsminister Jeppe Kofod jobbet, da han ikke ville svare på, om han kendte til FE-vurderingerne, som Ekstra Bladet bragte frem.

Under et samråd 16. april 2021 brød Jeppe Kofod til manges overraskelse tavsheden og fortalte, at han ikke kendte til de oplysninger, som Ekstra Bladet havde bragt frem. Blandt andet lod Kofod Folketinget forstå, at han ikke var orienteret om, at Islamisk Stat ifølge FE har udset sig 350 børn i lejrene, og at 50 børn allerede er smuglet ud til IS-optræning.

Flere politikere bed dog mærke i de nøje indstuderede svar, som Jeppe Kofod havde med på sit papir, samt hvad han ikke ville svare på.

Kofod blev nemlig flere gange spurgt, om han var orienteret om fænomenet - altså at Islamisk Stat smugler børn ud fra lejrene - uden at kende til de konkrete tal fra Ekstra Bladet.

Det spørgsmål har han aldrig besvaret direkte.

Flere kilder fortæller, at netop formuleringen med de konkrete tal var afstemt med Statsministeriets top, og at man fra højeste sted koordinerede udmeldingerne.

Designede task force

Statsministeriet var alvor på banen, da der i marts blev lavet en politisk aftale om at nedsætte en task force, som fik til opgave at undersøge muligheden for at hente de 19 børn hjem fra Syrien uden deres mødre.

Task forcen blev nedsat som et resultat af afsløringerne af FE-advarslerne, og Justitsministeriet bekræfter nu, at Statsministeriet løbende blev orienteret om sagen om børnene i Syrien, der gav regeringen hovedbrud.

'Undervejs i task forcens arbejde skete der løbende afrapportering til regeringen om fremdriften i arbejdet,' oplyser Justitsministeriet.

Statsministeriet har ikke ønsket at svare på spørgsmål i sagen.

Kilder beskriver, at task forcen blandt andet 'var designet' af departementsråd i Statsministeriet Pelle Pape, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger fulgte Barbara Bertelsen nøje med i processen i kulissen.

Task forcen nåede - som alle eksperter havde forudset - frem til, at ingen af børnene kunne hentes til Danmark alene, fordi deres mødre ikke ville give samtykke til at blive adskilt.

Da resultatet tikkede ind, kom Statsministeriet igen på banen.

Nu blev der fra Justitsministeriet sendt en bestilling til PET om at svare på, hvad der var sikrest for Danmark: At lade børn og kvinder blive i de syriske fangelejre eller at hente dem hjem.

Hvad der præcist er foregået i løbet af de to dage, PET fik til opgaven, er uvist. Men kilder oplyser, at der blev kommunikeret op gennem Justitsministeriet og videre til Statsministeriet.