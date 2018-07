Strasbourg malker danske skatteborgere

Den franske by fyrer op under priserne, når parlamentarikerne tvinges til Strasbourg

Den franske by Strasbourg har i den grad luret, hvordan den skal plukke såvel danske som europæiske skatteborgere, når byen hver tredje uge lægger grund til EU’s hovedkvarter.

Efter gammel forskrift flytter hele parlamentet nemlig fra Bruxelles hver tredje uge, og det betyder, at såvel parlamentarikere som ansatte er tvunget til at booke sig ind på hotel.

Se også: Bruxelles på business class: Så dyrt er EU's rejsecirkus

Ekstra Bladet har gennemgået priserne for hotel-overnatningerne i Strasbourg i ugen før og ugen efter, at det er EU-uge, og i gennemsnit viser det sig, at hotelpriserne er 25 procent højere, når skatteborgerne sender parlamentet til Frankrig.

Gammelt problem

Wouter Wolfs, der forsker i EU-administrationen ved Leuven Universitet, er kritisk over for flytteordningen.

- Det er et gammelt problem. Det er en kendt problemstilling, at priserne i Strasbourg er højere, når Europa-Parlamentet har sine sessioner. Såvel parlamentarikerne som deres medhjælpere får tilskud, så det er ikke et problem for dem, siger han.

Se også: Stjernepolitikernes luksusliv: Togbillet til 35.488 kroner

Daniel Freund, der er ansvarlig for EU-integritet i Transparency International, mener, at parlamentet bør overveje at have hovedsæde ét sted i stedet for flere steder:

- Hotellerne kan gøre, hvad de vil, fordi parlamentarikerne og deres assistenter skal have et sted at sove. Men det er måske endnu en grund til, at parlamentet bør droppe at flytte frem og tilbage, siger han.

Interaktivt element

Håbløst

Rina Ronja Kari, der er parlamentariker for Folkebevægelsen mod EU, er forarget:

- Jeg er overhovedet ikke overrasket. Grundlæggende må man sige, at det er en meget lille by at komme til, og der er et begrænset udvalg af hoteller. Vi kommer så mange mennesker, at de kan sætte priserne, som de lyster. Det illustrerer meget præcist, hvor håbløst det er, at vi har to hjemmebaser, siger hun.

Se også: Har limousiner i døgndrift: Sovset ind i luksus

Hun mener, at Strasbourg bør droppes.

- Det understreger pointen om, at vi skal ændre systemet, så vi kun er i Bruxelles, siger hun.