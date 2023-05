Stresscoach om Ellemanns retur: Løber stor risiko

Jakob Elleman-Jensen har netop meldt sig klar til at vende tilbage til august. Det er dog vigtigt at trappe op og holde pauser, fortæller en stresscoach

Jakob Ellemann-Jensen meldte torsdag sin tilbagekomst til dansk politik.

Det skrev han på Facebook efter en tre måneder lang sygemelding på grund af stress. Kort tid efter kommenterede fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, situationen, hvor han forsikrede, at Ellemann ville vende tilbage i fuld form.

- Han vil vende tilbage til et tempo, der er det samme eller måske endda lidt højere end det, han forlod, fortalte han til pressen.

Stresscoach, Lisbeth Fruensgaard, mener dog ikke, at det er smart, hvis man starter lige på og hårdt.

- Det tænker jeg er en dårlig idé, men det kan jo være, at han vælger at trappe op derhjemme. Det kan vi jo ikke vide. Generelt er det i hvert fald en god idé at tage en langsom optrapning, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Troels Lund Poulsen fortæller også, at Jakob Ellemann-Jensen vil vende tilbage til alle de opgaver, som han forlod. Lisbeth Fruensgaard fortæller imidlertid, at det også godt kan være en god idé at tage pauser i løbet af dagen mellem opgaverne.

- Det er ikke timelange pauser. Det er måske bare ti minutter her og der, siger hun.

Efter Jakob Ellemann-Jensens sygemelding tog Troels Lund Poulsen roret som forsvarsminister. Foto: Christian Falck Wolff

Ikke en mulighed at lade være

Jakob Ellemann-Jensen har endnu ikke meldt ud, hvilke årsager der lå til grund for stress-sygemeldingen, eller om nogle af disse årsager siden er forsvundet. Lisbeth Fruensgaard mener ikke, at politikere er specielt udsat for stress.

- Jeg tror faktisk ikke, at de er mere udsatte end andre. Det handler om måden, man er i det. Der kan sagtens have været andre faktorer i spil. Han har jo også mistet sin far, siger hun og fortsætter:

- Det kan ske i en hvilken som helst position, og hvis man i forvejen er hårdt spændt for, så kan det være lige det, der vælter læsset.

Man kunne måske godt frygte, at det bagvedliggende ansvar som forsvarsminister kunne afholde folk fra at tage alt for mange pauser, men ifølge Lisbeth Fruensgaard er der ingen alternativer.

- Jeg tænker ikke, at det er en mulighed at lade være. Det kan godt være, at det er svært, men det er jo svært for os allesammen. Hvis det var mig, der havde den rolle, så ville jeg se det som en del af jobbet. Det vil være en forudsætning for at kunne komme tilbage og passe det job, siger hun.