Studerende om færre dagpenge: Regeringen vender ungdommen ryggen

Regeringen vender ungdommen ryggen, hvis de sænker dagpengesatsen for nyuddannede.

Det siger Mike Guldbergsen, forperson for Danske Studerendes Fællesråd (DSF).

- Det synes vi er den forkerte vej at gå fra regeringens side. Man skal bare tilbage til sidste år, hvor beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard sagde, at det ikke var noget som den nuværende regering kunne finde på at kigge ind i, siger Mike Guldbergsen.

- Så vi er lidt overrasket over, at regeringen har vendt ungdommen ryggen på den måde.

Han siger videre, at 'det ikke er Socialdemokratiet værdigt' at give nyuddannede mindre adgang til den danske flexicurity-model.

Ifølge TV 2 og Børsen vil regeringen foreslå at sænke dagpengesatsen for nyuddannede i det reformudspil, der præsenteres klokken 10.00.

Det er stadig uklart, hvor meget regeringen vil sænke satsen.

I dag kan man som nyuddannet modtage 13.815 i dagpenge om måneden. Er man forsørger, er man berettiget til 15.844 kroner.

Men det vil ikke hjælpe de studerende hurtigere i job, hvis satsen sænkes, lyder det fra DSF.

- Det beror sig på en myte om, at dagpengesatsen er så høj, at unge ikke gider tager et job, fordi det ikke kan betale sig. Men det er ikke virkeligheden, som vi hører. Udfordringen er, at det er enormt svært at komme ind på arbejdsmarkedet som nyuddannet i mange sektorer, siger Mike Guldbergsen.

Han foreslår i stedet, at der eksempelvis laves ordninger, der 'tilgodeser, at virksomheder i højere grad ansætter nyuddannede'.

- Man skal finde guleroden frem i stedet for pisken. Jeg synes, at vi skal lade pisken ligge. Det har vi prøvet mange gange, og det virker ikke. Man skal i stedet lave målrettede initiativer og indsatser til at få de nyuddannede i job.

Desuden er der flere myter, der skal aflives om de nyuddannedes dagpenge, mener Mike Guldbergsen.

- Det er forkert, at der er den her fortælling om, at den største indkomststigning i vores samfund er fra SU til dagpengesatsen. Men langt de fleste vil opleve, at de har væsentlig højere indkomststigning, når de går fra dagpengesatsen til deres første job.

- Så argumentet om, at det er et problem, at der er en stor afstand mellem SU og dagpengesatsen, synes vi ikke holder vand på nogle måder, siger han.