Styrelse: Aftagende vaccineeffekt bør forkorte coronapas

Det er på grund af stor og stigende smitte med coronavarianten omikron og dalende beskyttelse fra vaccinerne, at Sundhedsstyrelsen har anbefalet at forkorte gyldigheden i coronapasset for personer, der har modtaget to stik.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Formålet med coronapasset er at mindske risikoen for smitte i situationer, hvor mange mennesker samles.

- Vi ved nu, at vaccinernes beskyttelse mod omikron er mindre, og derfor har vi anbefalet, at man ændrer i varigheden af coronapasset, siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at coronapassets gyldighed sættes ned til fem måneder for dem, der har fået to stik.

På samme måde nedsættes gyldigheden af passet for de personer, der har været smittet med coronavirus, også til fem måneder. Tidligere var det seks måneder efter en positiv test.

Endelig mener Sundhedsstyrelsen, at man fremover bør kunne få sit coronapas tilbage 11 dage efter, at man har været smittet. Hidtil er det først sket 14 dage efter.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har indstillet til, at det vedtages i Folketingets Epidemiudvalg, og der ser på nuværende tidspunkt ud til at være flertal for beslutningen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen beskytter coronavaccinerne fortsat mod smitte med omikron. Men immuniteten falder ifølge styrelsen hurtigere og formentligt kraftigt allerede cirka to måneder efter andet stik.

Beskyttelsen er altså lavere over for omikronvarianten sammenlignet med deltavarianten, der indtil kort før jul var den dominerende i Danmark.

Det er endnu ikke besluttet, hvornår coronapasset udløber efter tredje stik.

Der er ifølge Sundhedsstyrelsen ikke tilstrækkelig viden om, hvor hurtigt immuniteten mod omikron aftager for dem, der er blevet vaccineret tre gange.