Styrelse følte at aben blev sendt videre i instrukssagen

I Udlændingestyrelsen var der en følelse af, at Udlændingeministeriet forsøgte at tørre sagen om instruksen om adskillelse af asylpar af på dem.

Fredag er anklager Anne Birgitte Gammeljord i Rigsretten ved at gennemgå forløbet i sagen, hvor tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg er tiltalt for at have udstedt og fastholdt en ulovlig instruks.

I sommeren 2016 skulle Udlændinge- og Integrationsministeriet sende et svar til Folketingets Ombudsmand, som var gået ind i sagen. Og som kommentar til ministeriets udkast til et svar lød det i en intern mail i styrelsen:

- UIBM (ministeriet, red.) har da på intet tidspunkt efter instruksen 'udtrykkeligt kommunikeret undtagelsesmulighederne' til os, når vi ser bort fra det ene eksempel med parret, som er gift i Danmark, som ministeren - som det absolut eneste - nævnte under det åbne samråd.

- Som jeg ser det, forsøger de nu helt åbenlyst at tørre det her af på os, skrev enhedschef i Udlændingestyrelsen Kristina Rosado til Ditte Kruse Dankert, kontorchef i styrelsen.

Og medarbejdere i styrelsen skrev i slutningen af juli 2016 mails til hinanden om ministeriets oplysninger til Ombudsmanden. Ditte Kruse Dankert skrev, at hun er rystet, og vicedirektør Anni Fode svarede:

- Jeg er noget bekymret over hele sagen, og også hvordan den senest har udviklet sig - desværre helt klassisk, når man tænker på andre sager - hvor det, når det gælder, så beskytter departementet sig selv og prøver at skubbe 'aben' et andet sted hen.

Kort fortalt er essensen af sagen, hvorvidt Inger Støjberg i 2016 iværksatte og fastholdt en ulovlig instruks, hvor asylpar, hvor den ene eller begge var mindreårige, blev adskilt.

Hvis det skete uden undtagelser, var det ulovligt, da de har ret til individuel behandling. Folketingets Ombudsmand vurderede, at der var en ulovlig instruks.

Sagen tager sin begyndelse i februar 2016, hvor Inger Støjberg sendte en pressemeddelelse, hvor hun meddelte, at hun havde bedt Udlændingestyrelsen om straks at sætte en stopper for, at mindreårige i asylsystemet kunne bo med en ægtefælle eller samlever.

Sagen og de mange dokumenter, der viser mails og notater i Udlændingestyrelsen og ministeriet om sagen, har også været gransket af Instrukskommissionen i 2020.

De interne mails i styrelsen fremgår derfor også af kommissionens rapport. Så som sådan er der ikke noget nyt under solen.

Men Rigsretten er startet på en frisk og tager sagen fra begyndelsen. De første fire retsdage bruges på forelæggelse, hvor først anklagerne og senere forsvarerne fremlægger centrale dokumenter.

Inger Støjberg er fredag til stede i retten og lytter på anklageren. Hun skal først afhøres på femte retsdag, der er 13. september. Der er i alt 36 retsmøder i kalenderen - det næste på mandag. Dommen ventes før jul.