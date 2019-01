Styrer det britiske kaos: - Du står ikke, når jeg står op!

55-årige John Bercow står for at styre vanviddet, når britiske parlamentsmedlemmer råber op

Selvom han bruger ord som 'honorable gentleman', og sørger for altid at blive høflige vendinger, er der ingen i det britiske underhus, der er i tvivl. Når John Bercow råber 'Order!', skal alle tie stille og lytte.

I disse dage er det den 55-årige konservative politiker, der står for at styre slagets gang i det britiske parlament, når de ophidsede medlemmer på hver deres side af midtergangen forsøger at få deres mening om det britiske brexit-kaos luftet.

John Bercow har siden 2009 fungeret som formand for underhuset, på engelsk kaldet speaker. Selvom det britiske parlament synes noget mere kaotisk end det danske, når medlemmerne højlydt giver deres mening til kende, hvis de er enige eller uenige i det, der bliver sagt, skal han sørge for at bringe orden i det kaos og sørge for, at tingene går ordentligt til.

- Du skal ikke stå op, når jeg står op, og så er den ikke længere, må han ofte påpege ud i forsamlingen, når et parlamentsmedlem forsøger at afbryde en tale.

Og Bercow skal ikke tøve med at irettesætte nogen. Selv landets premierminister må følge formandens anvisninger, om end det oftest er premierministeren, der må beskyttes fra de højlydte tilråb fra den anden side af salen.

At følge en debat i det britiske underhus kan således være mere underholdende end det danske, når Bercow eksempelvis afbryder oppositionslederen Jeremy Corbyn for at irettesætte et højlydt parlamentsmedlem ved at referere til, at han ellers var 'en yderst velopdragen ung mand, da han var studerende. Men jeg ved ikke hvad der er sket med ham, men det ser ud til at gå tilbage med ham. Vi håber det bliver bedre'.

- Lederen af oppositionen skal blive hørt. Lad os være helt tydelige omkring det, tilføjede Bercow under en højspændt debat i foråret 2018.

John Bercow kan være temperamentsfuld, men det er altid med et glimt i øjet. Foto: AFP/Jessica Taylor/UK Parliament/Ritzau Scanpix

Vakler i politisk neutralitet

John Bercow er søn af en taxachauffør, og han er stille og roligt steget i graderne i det britiske parlament.

Selvom han er valgt ind for Konservative, er han i sin rolle som formand forpligtet til at holde sig neutral i politiske sager.

Ikke desto mindre fortalte han i 2017 studerende på universitetet i Reading, at han stemte for at blive i EU.

Senest opdagede medierne et 'skråt op med brexit'-klistermærke i bagruden af Bercows bil. Adam Holloway fra det konservative parti ville under en debat i parlamentet høre, hvor neutral Bercow egentlig var, men det slap han på elegant vis udenom.

- Det klistermærke sidder tilfældigvis i min hustrus bil.

- Og jeg er sikker på, at den hæderlige gentleman (Adam Holloway, red.) ikke et sekund ville antyde, at en hustru er en ejendel eller slave af manden, sagde Bercow ifølge The Guardian.

Arkivfoto: Ritzau Scanpix

- Tag din medicin

Selvom John Bercow er afholdt af mange i rollen som formand, kunne BBC i oktober berette, at han har i sinde at træde tilbage fra posten i sommeren 2019, når han altså har siddet på den i 10 år.

Inden han kommer så langt, må han dog atter stå i spidsen for nogle dramatiske dage i det britiske parlament. Således fortsætter uroen onsdag, når medlemmerne skal stemme om, hvorvidt de stadig har tillid til Theresa May og hendes regering.

Vinder May, får hun lov at fortsætte - taber hun, har Underhuset 14 dage til at finde en ny regering.

Og så er det ellers op til Bercow at få medlemmerne til kun at tale, når han har givet dem lov til at tale - og ellers må han irettesætte dem på vanlig kreativ vis - som han eksempelvis gjorde over for det konservative parlamentsmedlem Alec Shelbrooke i foråret 2018.

- Hvis det kræver, at du tager noget medicin, så må det være sådan, sluttede Bercow i den anledning.