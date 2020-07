Sudan tillader alkohol og afkriminaliserer frafald fra islam

For første gang i årtier vil Sudan tillade ikke-muslimer at drikke alkohol. Samtidig har landet skrottet en lov, der hidtil har gjort det strafbart at forlade islam.

Det oplyser Sudans justitsminister.

Lempelserne kommer, et år efter at den autoritære leder Omar al-Bashir blev væltet i kølvandet på massive protester mod hans tre årtier lange styre.

- Sudan tillader nu ikke-muslimer at drikke alkohol, så længe det ikke forstyrrer freden, og de ikke gør det i offentligheden, siger justitsminister Nasredeen Abdulbari i et interview på statsligt tv.

Sudan har en overvejende muslimsk befolkning, men et betydeligt kristent mindretal.

Nasredeen Abdulbari oplyser videre, at regeringen også vil afkriminalisere at konvertere fra islam til en anden religion.

- Ingen har ret til at beskylde nogen person eller gruppe for at være en vantro. Dette truer samfundets tryghed og sikkerhed og fører til hævndrab, siger han.

Mange lande med en overvejende muslimsk befolkning anvender islamiske love, som betyder, at det kan straffes med døden at forlade islam.

Omar al-Bashir, der kom til magten ved et kup i 1989, blev afsat i april 2019 efter måneder med demonstrationer mod præsidenten. Demonstrationerne brød for alvor løs i december 2018, da regeringen hævede prisen på brød.

Premierminister Abdalla Hamdok overtog styringen i Sudan efter Omar al-Bashirs fald sidste år.

Hamdok er udpeget af et særligt råd bestående af seks civile medlemmer og fem militære ledere. Han står i spidsen for en treårig overgang til civilt styre efter al-Bashirs langvarige militære styre.

Den sudanske overgangsregering har allerede indført en række reformer. Blandt andet har regeringen gjort omskæring af kvinder strafbart.