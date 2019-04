Sudans militærråd fyrer forsvarsminister og USA-ambassadør

Sudans regerende militærråd har fjernet forsvarsminister Awad Ibn Auf, fyret landets udsending i USA og udpeget en ny spionchef.

Det oplyser rådet søndag, skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Forsvarsministeren var indtil fredag aften leder af det militærråd, der regerer Sudan, efter at præsident Omar al-Bashir tidligere på ugen blev afsat. Men nu er han også fjernet helt, oplyser en talsmand for rådet.

Også Sudans charge d'affaires i Washington, Mohamed Atta, er fyret. Han er tidligere chef for den frygtede efterretningstjeneste. Under hans ledelse blev undertrykkelsen af oppositionen og kritiske medier optrappet.

Da Atta rykkede til Washington, blev han erstattet af Salah Gosh, som blev fjernet fra posten lørdag.

Sudans nye, midlertidige leder, general Abdel Fattah al-Burhan, lovede lørdag i en tv-tale, at han vil "fjerne regimet og dets symboler".

Demonstrationerne fortsætter søndag uden for militærets hovedkvarter med krav om, at magten omgående overdrages til et civilt styre, skriver AP.

Hovedkræfterne bag de protester, der endte med at blive præsident Bashirs endeligt, holdt søndag møde med militærrådet. Her opfordrede de til, at et civilt styre 'omgående' kommer til, og at det beskyttes af hæren.

- Vi har også krævet en omstrukturering af det nuværende sikkerhedsapparat, siger Omer el-Digair fra oppositionspartiet Sudans Kongresparti.

- Vi har ikke brug for et sikkerhedsapparat, der fængsler folk og lukker aviser, siger han ifølge nyhedsbureauet AP i en tale til demonstranterne.

En talsmand for hæren siger til AP, at militærrådet er i gang med udskiftninger. Talsmanden tilføjer, at oppositionspartierne vil få lov til at udnævne en ny premierminister og regering, men ikke en præsident.