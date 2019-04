Sudans præsident går af: Forfatning suspenderet

Sudans forsvarsminister meddeler, at man suspenderer forfatningen og danner et militærråd, der skal lede landet i en overgangsperiode.

Tidligere torsdag bekræftede regeringskilder i hovedstaden Khartoum, at præsident Omar al-Bashir er trådt tilbage. I første omgang blev det meddelt, at Bashir var i husarrest.

Forsvarsminister Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf siger i en erklæring læst op på statsligt tv kort før klokken 14 dansk tid, at den afgåede præsident er anholdt af militæret. Han opholder sig "på et sikkert sted".

Ministeren siger, at der vil blive afholdt et valg efter en overgangsperiode på to år.

Luftrummet over Sudan lukkes de næste 24 timer.

Skiftet i styret sker på et tidspunkt, hvor demonstranter i titusindvis har afholdt langvarige protester mod styret flere steder i byen.

Flere øjenvidner har i løbet af torsdagen berettet om, at militæret har indtaget forskellige stillinger omkring forsvarsministeriet. Desuden skal der være indsat militær på store veje og broer i hovedstaden.