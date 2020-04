Sundhedsministeriet forlænger forsamlingsforbud

Sundhedsministeriet forlænger forbuddet mod forsamlinger på over ti personer til den 11. maj fra tidligere 18. april.

Det fremgår af Lovtidende.dk.

Dermed må danskerne på trods af den gradvise genåbning af samfundet stadig ikke forsamles flere end ti personer.

Dagtilbud, skoler og institutioner, der er omfattet af den gradvise og kontrollerede genåbning, vil ikke være omfattet af loven.

Det gælder også for aktiviteter, der finder sted på for eksempel skolegårde eller legepladser, som er tilknyttet et dagtilbud, en skole eller en institution.

Forsamlingsforbuddet gælder derudover ikke for begravelser og bisættelser.

Regeringen har onsdag i denne uge åbnet for de skoler og dagtilbud, som er i stand til at følge en række retningslinjer vedrørende fysisk afstand og hygiejne.

Her må der nu være flere end ti personer samlet.

Fra mandag den 20. april vil også liberale erhverv samt domstole åbne igen.

Men for disse gælder det altså fortsat, at der ikke må være flere end ti personer samlet.

Det omtalte forsamlingsforbud, der gælder både i det offentlige rum og ved private arrangementer, blev indført 17. marts, efter en hastestramning blev vedtaget i Folketinget.

Den blev indført for at undgå, at coronasmitte spreder sig.

I første omgang blev loven forlænget til 30. marts, efterfølgende til 14. april, dernæst til 18. april og altså nu til 11. maj.

Alene i påskeugen rejste politiet 56 sigtelser for overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

Regeringen har tidligere forbudt 'større forsamlinger' indtil udgangen af august.

Hvad der præcis menes med større forsamlinger, er endnu uklart. Men blandt andet er sommerens festivaler blevet aflyst, ligesom større sportsbegivenheder ikke vil blive afholdt.