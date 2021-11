Sundhedsministeriet indkalder til pressemøde

Regeringen og Folketingets sundhedsordførere holder onsdag møde for at drøfte coronasituationen og yderligere restriktioner, som skal begrænse smitten.

Hvad parterne når frem til, vil blive præsenteret på et pressemøde onsdag klokken 16, oplyser Sundhedsministeriet på Twitter.

Det ventes, at der vil blive indført nye restriktioner.

Anbefaler mundbind

Ifølge TV 2 er Epidemikommissionen kommet med en indstilling til regeringen med anbefalinger til skærpede restriktioner.

Det er blandt andet brug af mundbind flere steder i samfundet. Det gælder eksempelvis kollektiv transport og detailhandlen.

Desuden anbefaler kommissionen ifølge TV 2, at der skal vises et gyldigt coronapas på blandt andet statslige arbejdspladser, i kollektiv transport og på videregående uddannelser.

4426 nye coronatilfælde

Varighed af test skal forkortes

Derudover skal en negativ test gælde i kortere tid. 48 timer for lyntest og 72 timer for pcr-test.

- Nu må vi se, hvad de kommer med, men det kunne selvfølgelig være at indføre mundbind i busser og tog for at dæmpe smittetrykket, siger Per Larsen, som er sundhedsordfører for de konservative.

- Hvis eksperter mener, at vi skal tage det redskab i anvendelse, så synes jeg også, at det er en mulighed, der foreligger.

Udvalg skal godkende restriktioner

Pressemødet om coronasituationen bliver holdt i Udenrigsministeriet, hvor sundhedsminister Magnus Heunicke (S), direktør i Statens Serum Institut (SSI) Henrik Ullum og direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm vil være til stede.

Det er Folketingets Epidemiudvalg, som skal godkende, at der bliver indført nye og flere restriktioner. Det betyder helt konkret, at der ikke skal være et flertal i udvalget, som er imod eventuelle nye restriktioner.

Den 9. november besluttede epidemiudvalget, at coronavirus igen skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom i foreløbig én måned.

Det skete på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen, fordi smitten med coronavirus har været stigende.

Coronapas er allerede indført

I den forbindelse blev coronapasset genindført. Det betyder, at man i øjeblikket skal vise coronapas i nattelivet, på indendørs serveringssteder, hospitaler og museer.

Man skal også vise coronapas ved indendørs arrangementer og aktiviteter med plads til over 200 personer. For eksempel bade- og legelande og ved udendørs arrangementer og aktiviteter med plads til over 2000 personer.

Man kan i øjeblikket få et gyldigt coronapas, hvis man er færdigvaccineret mod coronavirus inden for det seneste år, har været coronasmittet inden for det seneste halve år eller har en nylig negativ coronatest.