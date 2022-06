Sundhedsministeriet vil købe abekopper-vacciner for 3,9 mio. kr.

Sundhedsministeriet vil købe vacciner imod abekopper for 3,9 millioner kroner. Det fremgår af et brev til Folketingets Finansudvalg.

Udvalget har godkendt, at pengene kommer fra en pulje, som står til at vaccinere ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark. De kan blive vaccineret gratis for mæslinger, polio og difteri, også inden de får opholdstilladelse.

Pengene til vaccinerne kan tages fra denne pulje, fordi der er kommet færre ukrainere end forventet, oplyser Sundhedsministeriet.

Men det er forkert at tage pengene fra en sårbar gruppe. Det mener sundhedsordfører i Enhedslisten, Peder Hvelplund.

- Det er for mig fuldstændigt uforståeligt, at man ikke finder finansieringen et andet sted i stedet for at skabe yderligere usikkerhed for en sårbar gruppe, siger han.

Han påpeger, at der stadig er mange usikkerheder. Både omkring abekopper, men også i hvor stor grad flygtninge vil få behov for vacciner.

Indkøbet kommer, efter at Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at nære kontakter til smittede med abekopper bliver vaccineret.

Det fremgår ikke, hvor mange vacciner der præcist vil blive købt.