Sundhedsvæsnet forlader februar med pukkel på 100.000 operationer

Når februar er ovre, vil der ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S) være en pukkel på 100.000 operationer, der er blevet udskudt og mangler at blive udført.

Det oplyser han på et pressemøde mandag. Samtidig fortæller han, at regeringen i denne uge sammen med Danske Regioner vil sætte sig og lave en plan for, hvordan operationerne kan blive afviklet.

Ifølge Magnus Heunicke bliver udgangspunktet et sundhedsvæsen, der stadig rent praktisk tynges af coronasmitte:

- Der er stadig travlhed og masser af indlagte med og på grund af covid. Og masser af medarbejder, der er syge og hjemme på grund af smitte. Der er stadig mange afdelinger, der er berørt af situationen, siger ministeren.

- Men det vigtige er at få et overblik og få en lagt en plan for, hvad vi så gør, når det pres begynder at lægge sig.

Ministeren kalder det derfor 'en temmelig stor opgave' at få foretaget de 100.000 operationer samtidig med at få klaret de daglige opgaver i sundhedsvæsnet.

Han siger, at regeringen vil bidrage med nogle penge til regionerne, som blandt andet driver landets sygehuse, men han vil ikke sige i hvilken størrelsesorden.