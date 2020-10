En begivenhed afholdt i Rosenhaven i Det Hvide Hus 26. september var en 'superspreder-begivenhed', hvor mange mennesker blev smittet med coronavirus.

Det fortæller sundhedsekspert Anthony Fauci, der fungerer som den amerikanske regerings øverste rådgiver om covid-19, i et interview med CBS News Radio.

- Jeg tror, at tallene taler for sig selv. Vi havde en superspreder-begivenhed i Det Hvide Hus, siger Fauci til radiostationen ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Det var en situation, hvor folk var stuvet sammen og ikke bar mundbind, så dataene taler for sig selv, tilføjer han.

Der var over 150 gæster til stede i Rosenhaven 26. september.

Flere smittet

I kølvandet på begivenheden, hvor præsident Donald Trump præsenterede dommer Amy Coney Barrett som sin kandidat til USA's højesteret, var omkring 30 mennesker smittet med coronavirus.

Blandt andre præsidenten selv, førstedame Melania Trump, rådgiver Hope Hicks og pressesekretær Kayleigh McEnany.

Fem dage efter begivenheden i Rosenhaven meddelte Trump på Twitter, at han og førstedamen var blevet testet positive for coronavirus.

I dagene, der fulgte, meddelte en lang række af de personer, som havde været med til præsentationen af Amy Coney Barrett, at også de var smittede.

Herunder den republikanske senator Mike Lee fra delstaten Utah, senator Thom Tillis fra Republikanernes Nationale Komité (RNC), tidligere rådgiver for Trump Kellyanne Conway, Trumps valgkampagneleder, Bill Stepien, og tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie.

Samler flere hundrede

Flere amerikanske medier skriver fredag lokal tid, at præsident Trump lørdag vil afholde et vælgermøde på plænen foran Det Hvide Hus, hvor flere hundrede ventes at deltage.

Det vil i så fald blive den første offentlige begivenhed, præsidenten deltager i, siden han blev testet positiv for coronavirus.

26. september: Trump nominerer til højesteret foran over hundrede mennesker Præsidenten er vært for over 150 gæster i Rose Garden ved Det Hvide Hus. Her nominerer han sin kandidat, Amy Coney, til højesteret. Det menes, at det er her, smittekæden stammer fra.

29. september: Præsidentdebat i Cleveland, Ohio Trump har sin første duel med Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, på live tv. Hverken Trump eller andre fra familien bærer mundbind under arrangementet. Præsidentkandidat Joe Biden bliver senere hen testet negativ, men 11 smittetilfælde menes at kunne spores tilbage til forberedelserne til debatten.

30. september: Rådgiver får symptomer efter rally Trump holder et udendørs-vælgermøde. På flyveturen hjem til Washington D.C. føler rådgiver Hope Hicks sig dårlig og selvisolerer. Vi får altså her den første smittede tæt på Trump.

1. oktober: Positiv test holder ikke Trump væk fra golfklub Selvom rådgiver Hope Hicks testes positiv for corona, tager Donald Trump til fundraising og rundbordsnak i golfklubben.

2. oktober: Trump er testet positiv for corona Præsidenten skriver på twitter, at han og førstedamen er testet positiv for corona. Om aftenen bliver Donald Trump fløjet til Walter Reed-militærhospital i Maryland efter at have fået 'milde symptomer'.

3. oktober: Tvivl om Trumps tilstand Efter at Det Hvide Hus har forsøgt at nedtone alvoren i Trumps tilstand, fortæller stabschef, Mark Meadows, i Fox News, at præsidentens tilstand var faretruende dårlig dagen før, hvor 'iltniveauet faldt drastisk'. Det meldes, at Trump modtager antivirus-stoffet remdesivir, der er godkendt til at bruges på coronapatienter med alvorlige symptomer.

4. oktober: På køretur foran Walter Reed hospital Præsidenten forlader i kort tid hospitalet i en bil for at vinke til sine støtter, der står ude foran. Turen ud af hospitalet møder kritik fra sundhedseksperter.