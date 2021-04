Svarer igen: - Det handlede om mit køn

'Sofagate'

Der var tre topledere og kun to stole. Den ene stol var til den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan. Den anden var til Charles Michel, præsident for Det Europæiske Råd.

Til stede var også formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen. Hun blev nødt til at tage sofaen.

Sådan udspillede det sig, da Ursula von der Leyen, Charles Michel og Recep Tayyip Erdogan mødtes tidligere i april måned - oprindeligt for at tale om Tyrkiets fremtidige samarbejde med EU.

Det vakte opsigt, fordi de to repræsentanter for EU er sidestillede, og derfor burde de begge, ifølge protokollen, have fået en stol.

Charles Michel fortrød, at han ikke selv gjorde noget, da det skete.

Erdogan mener, der var tale om en fejl.