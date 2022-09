Svensk embedsmand ville fejre Nazityskland

En svensk embedsmand fra Sverigedemokraterna inviterede Riksdagen til at fejre årsdagen for Nazitysklands angreb på Polen - med kaffe og kringler

Torsdag 1. september var det 83 år siden, at Nazityskland invaderede Polen i starten af Anden Verdenskrig.

Og mens Polen torsdag kom med et erstatningskrav til Tyskland på svimlende 9800 milliarder kroner for ødelæggelserne under krigen, havde en svensk embedsmand fra det højreorienterede parti Sverigedemokraterna en noget anden måde at markere dagen på.

I en mail til 30 personer fra Sverigedemokraternas kontor i det svenske Riksdagen valgte embedsmanden nemlig at invitere sine kollegaer på kaffe for at 'fejre denne højtid med behørig hengivenhed og en række kardemommekringler'.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet.

Undskyldning og advarsel

Det fremgår ikke, hvem den nazi-begejstrede embedsmand er.

Men over for Aftonbladet bekræfter Sammy Almedal, der er stabschef på Sverigedemokraternas kontor i Riksdagen, mailens indhold.

- Jeg har set det, og jeg har meddelt medarbejderen, at det var totalt upassende, og det har han undskyldt for, siger Sammy Almedal til Aftonbladet.

Kaffe-arrangementet endte med at blive aflyst, og medarbejderen har fået en skriftlig advarsel, oplyser Sverigedemokraternas pressetjeneste til den svenske avis.