Svensk minister rasende på danske turister

Danskere er velkomne i Sverige.

Men de skal følge landets retningslinjer i forbindelse med coronakrisen. Det slår en vred udenrigsminister tirsdag fast.

Ann Linde langer især kraftigt ud efter de danske turister for deres ageren på restauranter i Sverige.

Respekter reglerne

Mens Danmark fortsat ikke lukker svenskere ind, har danskere under hele krisen kunnet køre en tur over Sundet til nabolandet Sverige. En mulighed, som mange har benyttet sig af til at besøge restauranter, mens de var lukket herhjemme.

Nu irettesætter udenrigsminister Ann Linde i et interview med Dagens Nyheter dog de danske turister, der fortsat besøger landet

- Hvis de skal komme her, kræver det, at de følger reglerne. Vi får rigtig mange mails om, at der kommer folk fra Danmark, og at de ikke respekterer den sociale distance og flytter borde sammen på restauranter og alt muligt, siger hun.

De danske turister er dog fortsat velkomne til at besøge Sverige, understreger den 58-årige minister.

- Vi betragter det ikke som farligt, at der kommer folk fra andre lande i forhold til smittespredningen. Ikke så længe de blot overholder reglerne, lyder det fra Ann Linde.

Frygt for samarbejde

Sveriges udenrigsminister sagde søndag, at hun tror, at coronakrisen og den fortsatte isolation af Sverige kan skade forholdet mellem de nordiske lande.

Det sagde hun ligeledes til avisen Dagens Nyheter.

- Det har jeg en ægte uro for, siger hun.

Danmark, Norge og Island vil mandag åbne hinandens grænser, men Sverige vil ikke være omfattet. Det sker med henvisning til de fortsat mange smittede og døde med coronavirus i Sverige. Norge tillader dog rejser til den svenske ø Gotland.

- De må jo træffe den beslutning, som de tror er vigtig for at beskytte deres medborgere. Faktum er, at de har et meget mildere udbrud, end hvad vi har haft. Vi har forklaret dem, at vi har haft en meget regional udvikling, siger Linde og fortsætter:

- I grænseområder ser det slet ikke ud som i Stockholm. Man kan jo se, at i København er der betydeligt flere døde og smittede end i Skåne.

