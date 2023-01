Svensk statsminister: - Det er virkelig alvorligt

Den svenske statsminister, Ulf Kristersson, har tirsdag aften understreget vigtigheden af, at Sverige og Finland hurtigt bliver en del af Nato.

Det sker på et pressemøde, hvor også den svenske forsvarsminister, Pål Jonson, og udenrigsminister, Tobias Billström, deltager.

- Intet nationalt sikkerhedsspørgsmål er vigtigere, end at vi sammen med Finland hurtigt bliver medlem af Nato.

- Jeg vil gerne have, at alle i Sverige indser alvoren. Det er virkelig alvorligt. Det er noget af det værste, vi har været med til siden Anden Verdenskrig, siger Ulf Kristersson ifølge det svenske statslige medie SVT.

Rasmus Paludan har længe været et kendt navn i Danmark, men hans seneste demonstration i Sverige har givet ham international omtale på et helt nyt niveau

Sverige ansøgte sidste år om Nato-medlemskab sammen med Finland.

Annonce:

Særligt den svenske ansøgning er dog udfordret af et anspændt forhold med Tyrkiet. Indtil videre har Tyrkiet som det eneste af de 30 Nato-lande nægtet at give grønt lys til, at svenskerne bliver en del af forsvarsalliancen.

Forholdet mellem Sverige og Tyrkiet er de seneste dage blevet forværret.

Det skyldes ikke mindst, at den dansk-svenske politiker Rasmus Paludan lørdag brændte en koran foran Tyrkiets ambassade i Stockholm.

Ulf Kristersson udtalte sig samme dag om Paludans handlinger.

- Ytringsfrihed er en fundamental del af demokratiet. Men hvad der er lovligt, er ikke nødvendigvis passende, skrev han på sin officielle Twitter-profil.

På tirsdagens pressemøde udtrykker Kristersson et ønske om, at Sverige og Tyrkiet kan vende tilbage til samtalerne om Nato.

- Jeg vil gerne tilbage til en fungerende dialog. Jeg har hele tiden sagt, at kun Tyrkiet træffer de tyrkiske beslutninger. Så man skal have respekt for, at andre lande tager de beslutninger, de gør, siger Kristersson.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, sagde mandag, at svenskerne ikke skal regne med tyrkernes opbakning til, at de bliver en del af Nato.

Annonce:

- De, som tillader den form for blasfemi foran vores ambassade (i Stockholm, red.), skal ikke længere forvente vores støtte til deres Nato-medlemskab, sagde Erdogan i en tale med henvisning til Paludans koranafbrænding.

Et møde i februar om Nato-medlemskab mellem Tyrkiet, Sverige og Finland er tirsdag ifølge tyrkiske medier blevet aflyst på ubestemt tid.