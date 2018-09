Svensk valg-kaos: Få overblikket her

Sverige er på valgnatten endt som en parlamentarisk rodebutik.

To næsten lige store blokke på henholdsvis 40,6 pct. af stemmerne - med den socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven i front - og 40,3 pct. med Moderaternas Ulf Kristersson som leder.

Derimellem står et markant styrket Sverigedemokraterna med Jimmie Åkesson med 17,6 pct. af stemmerne.

Alle vil - ingen kan

Fælles for de tre blokke efter det ophedede valg? Ingen kan danne flertal, men alle vil have magten.

Faktisk kan der gå helt til onsdag i denne uge, før vi overhovedet kender det endelige resultat, da brevstemmer og fintællinger først skal afklares endeligt.

Allerede på valgnatten har Moderaternas Ulf Kristersson dog krævet Stefan Löfvens afgang som statsminister.

Ulf Kristersson.

- Den her regering burde aldrig være tiltrådt, og nu skal den gå af (...) Jeg har intet personligt imod Stefan Löfven, men det er på tide, at han træder tilbage, lød det fra Moderaternas valgfest i Stockholm.

Den opfordring har Stefan Löfven dog ikke tænkt at efterkomme. Med ansigtet lagt i en statsmands alvorlige folder og med formaningen om, at Sverige nu må stå sammen, holder Löfven stædigt fast i magten:

- Der er ingen blokke, der har sit eget flertal - og derfor bliver der behov for grænseoverskridende aftaler. Uanset hvad resultatet bliver, er denne aften et farvel til blokpolitikken, siger Löfven, der dukkede op til Socialdemokraternas valgfest efter timers lurepasseri.

Køber sig tid

- Det logiske er, at den partikonstellation, der har fået flest mandater, også får regeringsmagten, siger Löfven til valgfest i Stockholm.

- Trods at vi gerne havde set et bedre resultat, så har vælgerne gjort S til det størst - det klart største part, lyder det fra statsministeren om sit valgresultat på 28,4 pct. af stemmerne - det ringeste S-valg i Sverige i over 100 år.

- Det mest ansvarsfulde nu, er ikke at spekulere. Nu er det, at lade det stærke svenske maskineri arbejde, siger Stefan Löfven, som dermed køber sig tid til regeringsforhandlinger.

Jimmie vandt

Sverigedemokraterna fik et dårligere valg end spået, men vandt stadig stort i valget og gik frem fra 12,9 pct. til 17,6 pct. af stemmerne.

Jimmie Åkesson havde en fest, selvom han måtte hoste sig gennem sin valgtale i Stockholm.

Og Åkesson var da ikke sen til selv at hævde sig som valgets overordnede vinder.

- Vi er valgets vindere. Vi er det parti, der er vokset mest, og alt handler om os, siger Åkesson ovenpå det store resultat.

- Jeg er parat til at tage dialog, forhandle og samarbejde med alle partier - men jeg vil især se frem til at tale med Ulf Kristersson.

Bøvlet svensk parlamentarisme

I de næste uger venter nu regeringsforhandlinger, der kan ende med, at den svenske parlamentsformand i Riksdagen, talmannen, skal sondere mulighederne for en ny regering.

Kort sagt er valgresultatet så rodet, at der ikke kan fældes nogen endelig dom over vindere og tabere.

Blandt de mindre partier vil både Vänsterpartiet med 7,9 pct. af stemmerne, og Centerpartiet med det bedste valgresultat i over 30 år dog hævde, at de også har noget at skulle have sagt, når forhandlingerne går i gang fra mandag.

