Svensk valgvideo forbudt på Facebook

Det er unægteligt svært at gå på jagt i skoven uden våben.

Derfor har svenske Ella Bohlin, som er kandidat til Europa-Parlamentet for Kristdemokraterne, et jagtgevær over skulderen i den kampagnevideo, der gerne skulle sikre hende valg.

Ella Bohlin går til valg på Sveriges ret til selvbestemmelse på jagtområdet, og derfor er videoen optaget i en svensk skov, hvor Bohlin blandt andet går rundt med et jagtgevær over skulderen.

Men skydevåbnets medvirken i videoen har nu medført, at den er blevet fjernet fra Facebook, skriver svenske Jaktjournalen. Billeder af våben er nemlig i strid med Facebooks værdier.

- Et demokratisk spørgsmål

- Kampagnefilmen lå på vores Facebook-side, men da vi prøvede at nå vores målgruppe, jagt- og fiskerientusiaster, ved at bruge filmen i en kampagne, blev den stoppet af Facebook. Vi modtog en skriftlig redegørelse, som efterlader mange spørgsmål, men den handlede om, at der var våben og ammunition med i filmen, hvilket er imod deres værdier. For mig er det mærkeligt, da filmen er fuldstændig ukontroversiel, fortæller Ella Bohlin til Jaktjournalen, som også har fået blokeret flere opslag, der stred mod Facebook-værdierne.

Elle Bohlin har smidt det meste af sit kampagnebudget i Facebooks retning, så forbuddet mod videoen er svært uheldig for hendes valgkampagne.

- Med Facebook er det nemt at identificere den rette målgruppe, men nu er vi afskåret fra at kommunikere med den. I sidste ende er det et spørgsmål om demokrati, lyder det fra Ella Bohlin.