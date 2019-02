Svenske politikere vil smide Orbans parti ud af EU-gruppe

Svenske landspolitikere kræver, at Ungarns regeringsparti skal smides ud af den konservative partigruppe EPP i EU-Parlamentet.

Moderaterna og Kristdemokraterna vil have, at det højreorienterede parti Fidesz skal ekskluderes fra den konservative gruppe EPP, fordi den politiske uenighed er for stor.

- De virker ikke til at ville gå frivilligt, og de ændrer helt åbenlyst ikke indstillingen til grundlæggende spørgsmål. Vi ser ingen andre alternativer, end at de skal udelukkes, siger Ulf Kristersson, der er leder af Moderaterna.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, der er leder af Fidesz, har længe ligget i åben krig med rigtig mange i EU.

Partiet er blandt andet blevet kritiseret for at ignorere grundlæggende retsprincipper og for at indskrænke ytringsfriheden i landet.

- Vi mener ikke, at Fidesz hører hjemme i EPP, og mener, at partiet bør udelukkes, siger Peter Kullgren, der er partisekretær i Kristdemokraterna, i en pressemeddelelse.

Svenskerne tilslutter sig dermed blandt andre EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, der forleden sagde, at Fidesz ikke længere hører hjemme i EPP.

Udmeldingen kom, efter at den ungarske regering på sin Facebook-profil mandag lagde et billede op med en EU-kritisk tekst.

På billedet var også Juncker, der selv er en del af EPP.

- De vil svække medlemslandenes ret til grænsekontrol, og de vil lempe reglerne for migrantvisa. Alle har ret til at kende til forslagene, der i bund og grund bringer Ungarns sikkerhed i fare, lød det blandt andet.

Ritzau har fredag forgæves forsøgt at få en kommentar fra De Konservatives Bendt Bendtsen, der er eneste danske medlem af EPP.

Men forleden sagde De Konservatives spidskandidat til parlamentsvalget i maj, Pernille Weiss, til DR Nyheder, at Fidesz er ligesom en "pubertetspræget teenager".

- I stedet for at vende Fidesz ryggen vil jeg hellere tage en tørn med at prøve at arbejde med dem. Tale til deres fornuft og presse på for, at de overholder de demokratiske spilleregler - for det skal de selvfølgelig.

- Ellers risikerer vi, at de fryser fast i den nationalistiske bølge, der lige nu ruller over Europa, og det er ikke noget, der gavner os, sagde hun til DR Nyheder.