Svenskere: - Meget bedre i Danmark

Flere valgsteder er nu mistænkt for valgfusk i forbindelse med det svenske riksdagsvalg.

Riksdagens kontrolmyndighed, Valprövningsnämnden (VPN), har modtaget omkring 300 klager.

Flere af klagerne drejer sig om medlemmer af politiske partier, som har fulgt med vælgere ind i valglokaler eller stemmebokse og hjulpet dem med at stemme. Det er endnu uvist, om der er hold i mistanken.

Demokratisk problem

Ifølge valgekspert og professor i statskundskab Peter Kurrild-Kliitgaard er det bekymrende, at der overhovedet kan være tvivl om, hvorvidt man kan stole på systemet.

- Hvis der er tale om fusk, er det yderst alvorligt. Bare det, at der er mistanke om fusk, vækker stor bekymring. Vi er generelt i Norden vant til, at vi kan stole på vores demokrati. Den svenske stemmeafgivelse er højst besynderlig og kan potentielt være et demokratisk problem, siger Peter Kurrild-Kliitgaard.

Sådan fungerer stemmeafgivelsen i Sverige: Valgprocessen i Sverige adskiller sig derfor fra den danske stemmeafgivelse ved valg. Det svenske system er mødt af massiv kritik. Anklagen lyder, at den svenske proces er udemokratisk. Når man i Sverige skal afgive sin stemme, foregår det således, at du uden for stemmeboksen skal tage et stemmekort, som repræsenterer det parti, du vil stemme på. Det gør du i fuld offentlighed. Vil du skjule, hvad du har i sinde at stemme på, skal du tage et kort fra samtlige opstillede partier. På den måde vil din nabo i stemme-køen ikke automatisk kunne gennemskue, hvem du har i sinde at stemme på.

Burde være som i Danmark

Hos vores svenske naboer i Malmö er man torsdag eftermiddag i tvivl om, hvorvidt der er hold i anklagerne om valgfusk. Men en ting er de enige om. Danmark er bedre end Sverige.

Hanna Jeppson til venstre og søsteren Elin Jeppson Linden til højere. De stemte begge på Centerpartiet ved valget. Foto: Olivia Loftlund

Søstrene Hanna og Elin Jeppsson stemte begge to på Centerpartiet ved det sidste valg, og de har på trods af mistankerne om valgfusk endnu tiltro til det svenske valgsystem. Men de så alligevel gerne, at svenskerne indførte danske metoder ved stemmeafgivelsen.

- Det burde være som i Danmark. Selvom jeg er ligeglad med at andre ser, hvad jeg stemmer, er det jo ikke alle, der har det sådan. Måske især ikke hvis man stemmer på Sverigedemokraterna, siger 30-årige Hanna Jeppson, og den 35-årige søster indskyder:

- Jeg tror nu alligevel ikke på valgfusk. De er så mange, der holder øje, så generelt stoler jeg på demokratiet, siger Elin Jeppsson.

Per Oluffson mener, at man mange steder i Sverige bliver stigmatiseret, hvis man stemmer på Sverigedemokraterne. Foto: Olivia Loftlund

41-årige Per Olufsson ville have stemt Sverigedemokraterna, men ombestemte sig i sidste øjeblik.

- Sidste gang stemte jeg på Sverigedemokraterna. Der følger en hvis stigma med til det. Jeg er ligeglad med, hvad andre tænker, men jeg følte da alligevel, jeg kunne mærke fordømmende blikke, da jeg tog min stemmeseddel sidste gang. Det ville nok være bedre med den danske model, siger han.

Til spørgsmålet om tilhængere af Sverigedemokratierne er udsat for stigmatisering svarer 61-årige Stefan Arwidson :

Den 61-årige kunstner Stefan Arwidson ser ikke noget problem i det svenske valgsystem.

- Man kan jo bare vælge at være anonym. Man må jo tage ligeså mange stemmesedler, som man vil. Så jeg kan ikke se, at det behøver at være anderledes. Personligt er jeg ligeglad, om andre ser, hvad jeg stemmer. Jeg stemte Socialdemokraterna sidst. Alt andet end Sverigedemokraterna, siger han.

Sahar Sanati på 48 år kom til Sverige fra Iran som teenager. Hun arbejder som tandlæge og bor i Malmø. Foto: Olivia Loftlund

48-årige Sahar Sanati så gerne stemmeafgivelsen foregår anderledes i Sverige:

- Jeg vidste slet ikke, hvordan det fungerede i Danmark, men sådan burde det da også være i Sverige. Selvom jeg godt tør sige, hvad jeg har stemt på, kan der være andre, som kan føle det mere ubekvemt, siger hun.

Freja Holm Muhri så gerne, at valgsystemet i Sverige mindede mere om det danske. Hun stemte selv på de Moderate, som er Konservativt Folkepartis søsterparti. Foto: Olivia Loftlund

Freja Holm Muhri på 46 år stoler generelt meget på det svenske system og tror ikke, at folkene på valgstederne bevidst laver om på resultaterne.

- Jeg tror simpelthen ikke, at der er nogen, der gør det for at snyde. Selvfølgelig er der altid en risiko, men der er meget kontrol med det, og jeg tror ikke, vi er kommet så langt ud endnu. Jeg stoler på, at min stemme ender det rigtige sted.