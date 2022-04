Sverige afviser folkeafstemning om Nato-medlemskab

Der er enighed i Sverige.

Hvis det svenske parlament, Riksdagen, kan blive enige om en aftale vedrørende Nato-medlemskab, skal det ikke til folkeafstemning.

Det siger den svenske statsminister, Magdalena Andersson, som mener, at en folkeafstemning er en dårlig idé.

- Jeg tror ikke, det er et spørgsmål, der er egnet til en folkeafstemning, siger hun ifølge Reuters.

Hun siger samtidigt, at der er mange fortrolige oplysninger og fakta om national sikkerhed, som ikke er velegnede til at blive diskuteret i forbindelse med en folkeafstemning.

I midten af maj får det svenske parlament leveret en rapport, som gennemgår landets sikkerhedspolitik, og det vil i den forbindelse blive diskuteret, om Sverige skal gå videre med planerne om at søge Nato-medlemskab.

Flertal i befolkningen

Den svenske befolkning er for første gang positivt stemt overfor et medlemskab af Nato. I starten af marts viste meningsmålinger, at 51 procent af befolkningen var positivt stemt overfor at blive optaget i Nato.

I april var det tal helt oppe på 57 procent.

Det er en markant ændring i forhold til tidligere, men det er ikke sikkert, at de overhovedet får lov til at få deres stemme hørt.

Både Magdalena Anderssons parti, Socialdemokratiet, og det største oppositionsparti, Moderaterna, er klar til at droppe en folkeafstemning.

Lederen af Moderaterna, Ulf Kristersson, mener, det er meget tydeligt, at de svenske vælgere har forstået alvoren, og at de vil støtte op om et Nato-medlemskab.

Det er kun Nooshi Dadgostar, formand for Venstrepartiet, som mener, at spørgsmålet skal gå til folkeafstemning. Hun mener, at det er et spørgsmål om, at der skal sikres en meget stærk demokratisk støtte til spørgsmålet.

