Sverige bøjer sig: Paludan er svensk statsborger

De svenske migrationsmyndigher i Migrationsverket anerkender nu officielt Rasmus Paludan som svensk statsborger. Det fremgår af et dokument Ekstra Bladet er i besiddelse af

Rasmus Paludan er svensk statsborger.

Det slår de svenske migrationsmyndigheder Migrationsverket fast i et brev til partilederen af Stram Kurs.

Af brevet fremgår det, at de svenske myndigheder anerkender Rasmus Paludans krav på svensk statsborgerskab.

Rasmus Paludan sendte 2. september en anmodning til den svenske ambassade i København om at anerkende ham som svensk statsborger.

Rasmus Paludan modtog torsdag via den svenske ambassade i Danmark dette brev fra Migrationsverket. I brevet bekræfter svenskerne, at Paludan er svensk statsborger. Privatfoto

Fik indrejseforbud

Det skete efter Paludan 28. august fik et to-årigt indrejseforbud i Sverige, forud for en planlagt demonstration i Malmø. Her planlagde partilederen sammen med den svenske provokunstner Dan Park blandt andet planlagde en koranafbrænding.

Ifølge politiet i Region Syd gav man Rasmus Paludan indrejseforbuddet fordi man frygtede, han ville begå en forbrydelse i Sverige.

Den efterfølgende nat var Malmø-forstaden Rosengården centrum for voldsomme optøjer, hvor svensk politi måtte tilkalde forstærkning fra flere steder i landet, for at få styr på urolighederne.

Planlægger tur til Sverige

Med det svenske statsborgerskab i hånden ser vejen dermed ud til at være banet for, at Rasmus Paludan kan demonstrere i Sverige.

- I weekenden holder vi rigskongres på Fyn. Når den er afholdt, vil jeg begynde at kigge på mulighederne for at besøge Sverige, siger Rasmus Paludan til Ekstra Bladet.

- Svensk politi har overtrådt svensk grundlov ved at nægte en svensk statsborger indrejse i Sverige. Det er en meget grov overtrædelse, lyder det.

- Jeg har altid været dansker. Det vil jeg altid være. Jeg føler mig ikke mere eller mindre dansk af den grund. Dette er alene et redskab til at komme ind i Sverige. Men jeg synes det er ret sjovt, siger han til Ekstra Bladet.

Rasmus Paludan er kendt for konsekvent at kalde sig for danerneslys. Han er tidligere dømt for racisme.

Ved det seneste folketingsvalg var Stram Kurs opstillingsberettiget, men partiet kom ikke ind. Partiet fik 63.500 stemmer.