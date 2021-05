Sverige følger Danmark: Ser områder af Syrien som sikre

Den svenske pendant til Udlændingestyrelsen i Danmark, Migrationsverket, anser flere steder i Syrien for at være sikre for syrere at vende tilbage til.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af en rapport fra Migrationsverket fra februar 2021.

Dermed er de enige i Udlændingestyrelsens vurdering af provinserne Damaskus og Rif Damaskus, der har mødt kritik fra flere af Folketingets partier og menneskeretsorganisationer.

Vurderingen skaber debat, fordi den giver Udlændingenævnet mulighed for at inddrage opholdstilladelser for de syrere, der har fået asyl i Danmark på baggrund af sikkerhedssituationen i områderne.

Regeringen har fået kritik for at gå enegang på området.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) påpeger, at rapporten fra Migrationsverket viser, at Danmark ikke er ene om dets vurdering af forholdene i Syrien.

- Det fortæller jo først og fremmest, at de danske myndigheder ikke står alene med sin vurdering af situationen i Damaskus-området, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til avisen.

Sveriges praksis adskiller sig dog en smule fra den danske.

For selv om Migrationsverket anser situationen i området omkring Syriens hovedstad, Damaskus, som stabil, mener det ikke, at der er tale om 'væsentlige og varige ændringer'.

Derfor kan syriske flygtninge få lov til at blive i Sverige, hvis de har en opholdstilladelse.

I Danmark skal man som udgangspunkt rejse hjem til Syrien, hvis man får inddraget sin opholdstilladelse.

Hvis man ikke gør det, bliver man anbragt på et udrejsecenter.

Danmark kan nemlig ikke hjemsende nogen til Syrien med tvang, fordi regeringen ikke har indgået en hjemsendelsesaftale med den syriske regering og præsident Bashar al-Assad.

Migrationsverkets rapport drejer sig om syv syriske provinser, der anses for at være under bedring - blandt andet provinserne Damaskus og Rif Damaskus.