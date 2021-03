Sverige letter indrejseforbud for danskere

Onsdag formiddag har Sverige lettet indrejseforbuddet for danskere og nordmænd.

Det er netop kommet frem på et pressemøde i hovedstaden Stockholm med indenrigsminister Mikael Damberg. Det melder blandt andre Aftonbladet.

- Dermed kan nordmænd og danskere med fritidshuse i Sverige besøge deres huse, siger indenrigsministeren.

Danskere skal dog fremvise et negativt testvar for at komme ind i Sverige.

Anna Hallberg, minister for udenrigshandel og minister for nordiske anliggender, uddyber:

- Norden er vores fælles hjem. Fri bevægelighed har altid været grundlaget for en vellykket integration mellem vores lande.

- Som minister for nordiske anliggender er jeg glad for at kunne konstatere, at vi tager et skridt mod en integreret nordisk region, siger hun.

Den svenske regering opretholder indrejseforbuddet til Sverige fra alle andre lande end Danmark og Norge.

Opdateres ...