Sverige udviser en russisk diplomat. Det sker får dage efter, at Rusland udviste tre diplomater fra EU, herunder en svensk.

Det bekræfter udenrigsminister Ann Linde ifølge Sveriges radio.

På Twitter skriver udenrigsministeren:

'Vi har informeret den russiske ambassadør om, at en person fra Ruslands ambassade er blevet bedt om at forlade Sverige. Det er en tydelig respons på den uacceptable beslutning om at udvise en svensk diplomat, der blot udførte sin pligter,' lyder det.

Ruslands argument for at udvise diplomaten var, at personen havde deltaget i demonstrationer i sympati for Aleksej Nalnyj.

Afviser anklager

Sveriges udenrigsminister Ann Linde benægter ifølge Aftonbladet, at den svenske diplomat har deltaget i demonstrationerne.

Fra Ruslands ambassader i Tyskland og Polen er der ligeledes blevet udvist diplomater, som svar på, at landene ligesom Sverige har fået udvist diplomater fra Rusland i fredags.

Det skete, mens EU's udenrigschef, Josep Borrell, var på besøg i Moskva. At udvisningerne fandt sted under besøget, tolkes i Bruxelles som en fornærmende handling, der viser, at Rusland ikke er interesseret i en diplomatisk dialog med Europa.

