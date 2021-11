Sveriges regering under Magdalena Andersson er indsat

De svenske socialdemokraters leder, Magdalena Andersson, er tirsdag officielt tiltrådt som statsminister sammen med sin nye regering.

Det er sket efter et regerings-skiftemøde hos kongen i Stockholm.

Sveriges nye statsminister præsenterede tirsdag formiddag regeringsprogrammet og ministerlisten for sin nye etpartiregering. Det foregik i Riksdagen.

Regeringsskiftet på slottet under ledelse af kongen skete klokken 13.00.

Efter at regeringspartnerne i Miljöpartiet i sidste uge trak sig ud af en koalitionsregering med Socialdemokraterna, har Andersson skullet danne en ren socialdemokratisk mindretalsregering. Der var brug for op mod en halv snes nye ministre.

Øverst på listen er finansministerposten, som er Anderssons egen tidligere rolle.

- Ny finansminister bliver den nuværende indenrigsminister, Mikael Damberg, oplyser Magdalena Andersson.

Dambergs job som indenrigsminister overtager justitsminister Morgan Johansson. Han får dermed får to tunge nøgleposter og bliver en helt central figur i kampen mod kriminalitet. Også når det gælder reformer af politiet får han stor indflydelse.

Ny miljøminister bliver Annika Strandhäll.

Den nye erhvervsminister bliver den tidligere LO-formand Karl-Petter Thorwaldsson, hvilket er en overraskelse for de fleste. Ny kulturminister bliver Jeanette Gustafsdotter.

Ann Linde er fortsat udenrigsminister.

Magdalena Anderssons regeringstid vil blive stærkt præget af, at der næste år er valg i Sverige. Alle parter vil have fokus på den kommende valgkamp. Oppositionen vil af samme grund være interesseret i at blokere for mange af Anderssons udspil.

Hun præsenterer tirsdag sit regeringsprogram i Riksdagen. Som ventet har hun stor fokus på sin førsteprioritet: et opgør med bandekriminalitet i Sverige. Det sker, så 'folk ikke skal være bange for at få en bombe eller en håndgranat kastet ind i deres bolig'.

Dette udspil er en udfordring for alle partier. De kan dårligt gå imod Andersson i det spørgsmål, da det optager de fleste vælgere.

- Den grove vold er gift for samfundet, siger hun i en tale. Her lover hun kamp mod kriminelle bander og grupper, som splitter sammenhængskraften i det svenske samfund.

Hun bebuder hårdere straffe og omlægninger af politiet, så det kan arbejde mere effektivt.

- Det handler om at vende og dreje hver en sten i kampen mod det, der skaber splittelse, siger hun og bebuder en nye effektiv indsats mod den 'hensynsløse kriminalitet', som navnlig hærger Sveriges storbyer.

Magdalena Anderssons mærkesager ud over kamp mod bandekriminalitet er klima og velfærd.

Hun blev mandag for anden gang på under en uge godkendt som Sveriges statsminister i Riksdagen. Hun afløser Stefan Löfven.

Sveriges første kvindelige statsminister bor i Nacka, tæt på Stockholm, med sin mand og to børn. Hun er uddannet i økonomi fra Handelshögskolan i Stockholm.