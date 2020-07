Svinede konen til: Så eksploderede det

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP var det en række fornærmende beskeder om Kim Jong-uns kone, der fik ham til at befale sine mænd til at iværksætte en eksplosion af et forbindelseskontor

I Danmark kan du være uheldig at få en på hovedet, hvis du siger noget fornærmende om andres koner. I Nordkorea får du sprængt din bygning i luften.

Ifølge det franske nyhedsbureau var det nemlig en række fornærmende beskeder om Ri Sol-ju, der fik Nordkoreas leder til iværksætte en eksplosion af et forbindelseskontor i grænsebyen Kaesong i juni.

Hele balladen startede, da en gruppe afhoppere, der nu bor i Sydkorea, valgte at sende 50.000 foldere ind i Nordkorea, hvori de kritiserer regimet.

Her var der angiveligt en lang række ytringer om Kim Jong-uns kone, der af AFP bliver beskrevet som beskidte og fornærmende.

Der findes ikke mange billeder af Kim Jong-uns kone, men her er et billede af Ri Sol-ju fra Kim Jong-uns 30-års fødselsdag i 2012. Foto: AP

Foto: Ritzau Scanpix

Og så tændte Kim Jong-un af. Det fortæller den russiske ambassadør i Nordkorea, Alexander Matsegora. Han oplyser desuden, at der også var provokerende billede af Ri Sol-ju.

- På folderne var der en helt særlig slags beskidt og fornærmende propaganda rettet mod lederens (Kim Jong-un red.) ægtefælle, siger Alexander Matsegora til AFP.

Det skulle efter sigende have skabt så meget vrede i Pyongyang, at de svarede hårdt igen. En eksplosion blev beordret. Den officielle forklaring er dog lidt anderledes.

Statsmediet KCNA hævdede efter eksplosionen, at den seneste tids eskalering af konflikten, som resulterede i sprængningen af kontoret, skete, fordi Sydkorea brød den seneste aftale mellem de to lande fra 2018.

'Forkerte ord og handlinger er dømt til at give efterfølgende resultat. Det kan være med til at sætte Seoul (Sydkoreas hovedstad, red.) i flammer eller andre forfærdelige ting. De sydkoreanske myndigheder er nødt til at passe sig selv,' lyder det fra KCNA.

Derudover har Kim Jong-uns søster Kim Yo-jong fortalt, at Sydkoreas militærøvelser med USA bragte sindene i kog hos regimet i Pyongyang.

- Allerede før blækket var tørt fra den underskrevne aftale mellem nord og syd, accepterede han et sydkoreansk-amerikanske samarbejde under tvang fra sin herre (USA, red.).

Det fik efterfølgende Nordkorea til at afbryde kommunikationslinjer mellem de to lande, ligesom de valgte at sprænge et forbindelseskontor i luften i grænsebyen Kaesong tirsdag sidste uge.

Desuden har Nordkorea igen valgt at sætte propaganda-højttalere op ved grænsen, der dog endnu ikke har spillet noget endnu. Det skete som modsvar på, at afhoppere, der nu bor i Sydkorea, har valgt at sende 50.000 flyers ind i Nordkorea, hvori de kritiserer regimet. Det har fået Kim Jong-un og co. til at svare igen ved at sende balloner den anden vej.

Samtidig oplyste den nordkoreanske hær, at Nordkorea er ved at gennemgå en plan for at 'genindsætte hæren i de zoner, der er blevet demilitariseret som følge af aftalen mellem nord og syd'.

I 2018 underskrev de to landes ledere ellers en erklæring, hvori de lovede at arbejde på at gøre den koreanske halvø atomvåbenfri og indstille alle 'fjendtlige handlinger'.

