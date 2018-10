Sydafrikansk politi-minister: Vi vil arbejde hårdere på at finde Britta

Ministeren for det sydafrikanske politi garanterer nu, at man vil intensivere jagten på den svindelsigtede Britta Nielsen

Ved du noget om Britta Nielsen og hendes fortid, så tip os enten på sms/mms (alm. smstakst) på 1224 eller på mail: 1224@eb.dk

Jorden er for alvor begyndt at brænde under den svindelsigtede Britta Nielsen, som er efterlyst gennem Interpol.

Ifølge DR og TV2 er hun for et par uger siden blevet set i den sydafrikanske kystby Durban. Ekstra Bladet har fået et interview med den sydafrikanske minister for politi, general Bheki Cele.

Han fortæller, at sydafrikansk politi nu vil intensivere jagten på Britta Nielsen, der er mistænkt for at svindle Socialstyrelsen for 111 mio. kr.:

- Jeg har hørt om sagen, men jeg tror endnu ikke, man har forfulgt den entusiastisk - siden du også er her nu og giver mig flere og bedre informationer, så må Sydafrika med sikkerhed gøre noget ved det. Kriminalitet er kriminalitet, lige meget om det er nationalt eller internationalt, og vi bliver nødt til at handle nu, siger han.

- Britta Nielsen skulle være blevet set i Durban. Hvad kan man gøre ved det?

- Vi taler med Hawks ( Sydafrikansk specialstyrke, red.) og med general Lebeya, og vi vil sørge for, at de overvåger sagen og fortsætter med det, indtil de finder personen. Og vi vil arbejde hårdere for at finde hende. Det beløb, hun har taget, skal returneres til de rette folk. Det er et stort beløb, folk snakker om, og det skal hun stå til regnskab for, siger general Bheki Cele til Ekstra Bladet.

Lederen af sydafrikas specialstyke Hawks, general Lebeya, er sat på sagen for at finde Britta Nielsen. FOTO: Privat

Det senest kendte billede af Britta Nielsen, der lige nu bliver eftersøgt af Interpol. FOTO: Privat