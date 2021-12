Sydkorea benåder ekspræsident dømt for bestikkelse

Sydkorea har benådet tidligere præsident Park Geun-hye, der afsoner en lang fængselsstraf for bestikkelse og magtmisbrug.

Det meddeler landets justitsministerium fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Park Geun-hye er idømt en fængselsstraf på 20 år for bestikkelse og magtmisbrug. Desuden er hun idømt yderligere to år for brud på valgloven.

Tidligere har Sydkoreas nuværende præsident, Moon Jae-in, udelukket en benådning af Park Geun-hye. Men på grund af hendes svækkede helbred skulle han have ændret holdning.

Det skrev det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap, inden benådningen blev officielt meddelt.

Den nu 69-årige Park Geun-hye blev landets første kvindelige præsident, da hun tiltrådte i 2013.

Men i 2017 blev hun afsat fra posten af Sydkoreas forfatningsdomstol.

Det efterfølgende år blev hun kendt skyldig i bestikkelse og magtmisbrug og idømt en fængselsdom på 30 år.

Sagen mod Park varede i ti måneder og satte fokus på lyssky forbindelser mellem magtfulde selskaber og politikere i Sydkorea.

Ekspræsidenten og Choi Soon-sil, en af hendes nærmeste veninder, var anklaget for at modtage bestikkelse fra store virksomheder til gengæld for fordelagtig behandling.

Sagen fik også stor opmærksomhed i Danmark.

Her blev en dengang 20-årig dressurrytter ved navn Chung Yoo-ra anholdt af politiet i Nordjylland den 1. januar 2017.

Det skete på baggrund af en international efterlysning via Interpol.

Chung Yoo-ra var anklaget for medvirken til omfattende økonomisk svindel og eksamenssnyd. Hun er datter af ekspræsidentens veninde Choi Soon-sil.

I 2019 besluttede højesteretten i Sydkorea, at sagen mod Park Geun-hye skulle gå om, og det endte med, at hendes straf for bestikkelse blev nedsat til 20 år, skriver Reuters.