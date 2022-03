Sydkoreansk politiker angrebet af 70-årig youtuber

Om blot to dage skal sydkoreanerne stemme ved landets præsidentvalg, og politikerne må forventes at have travlt med de sidste valgtaler.

Ikke desto mindre måtte lederen af Democratic Party of Korea, Song Young-gil, afsætte tid til en tur på hospitalet.

I dag, mandag, blev han nemlig overfaldet i forbindelse med et valgarragement af en 70-årig youtuber, der filmede overfaldet og uploadede det til videotjenesten.

Det skriver flere medier, herunder The Korean Times.

Manden slog Song Young-gil flere gange i hovedet bagfra med en hammerlignende genstand pakket ind i sort plastik, skriver mediet.

Skulle sys

Ifølge The Korean Times blev politikeren hastet til sygehuset med blod løbende fra hovedet og blev siden syet i hovedbunden, oplyser unavngivne kilder fra hans parti.

Overfaldsmanden blev kort efter anholdt på stedet.

Han er ifølge mediet blevet identificeret som den 70-årige youtuber, og videoer viser, at han angiveligt har fulgt Song Young-gil den sidste måneds tid under hans kampagne op til valget, der finder sted denne uge.

The Korean Times skriver, at øjenvidner beretter, at manden i forbindelse med overfaldet skreg, at han var imod Sydkoreas militærøvelser i samarbejde med USA, og at han ikke kunne holde ud at efterlade sådan en verden til den næste generation.

Valg rundt om hjørnet

Overfaldsmanden er blevet sigtet for vold, men også for at forstyrre valget.

Song Young-gils parti, Democratic Party of Korea, har i en udtalelse 'stærkt fordømt' angrebet, som de kalder en alvorlig trussel mod demokratiet.

Partiets præsidentkandidat er Lee Jae-myung, der vil overtage posten efter partiets nuværende præsident, Moon Jae-in, som ikke kan genopstille, eftersom sydkoreanske præsidenter maksimalt kan sidde én periode på fem år.

- Vold skader demokratiet. Det vil aldrig blive accepteret, har Lee Jae-myung sagt om episoden ifølge Reuters.