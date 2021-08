Sygeplejeråd: Regeringens indgreb giver frygt for fremtiden

Det kan få negative konsekvenser for interessen for sygeplejerskefaget, at regeringen har besluttet at afslutte sygeplejerskernes strejke med et lovindgreb, mener Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen.

- Man kan kun blive vred over regeringens beslutning. De har hverken givet os et lønløft nu eller et løfte om penge til at indhente lønefterslæbet, siger hun.

Regeringen vil gøre et mæglingsforslag som medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd afviste til lov. Det oplyste beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) onsdag aften.

- Vi kan se, hvordan befolkningen anerkender sygeplejerskerne for deres arbejde, men det afspejler sig overhovedet ikke i politikernes handlinger. Jeg frygter alvorligt for vores sundhedsvæsen i fremtiden med denne beslutning, siger Grete Christensen.

Hun efterlyser blandt andet, at regeringen tager sygeplejerskernes lønkrav alvorligt.

Onsdag aften meddelte beskæftigelsesministeren blandt andet, at regeringen vil læne sig opad en lønkomités resultater.

- Det har jeg store forventninger til, at vi kan få noget ud af. Forstået på den måde, at vi kan få kigget på den offentlige lønstruktur. Men det giver ikke penge her og nu, og der er heller ikke nogen sikkerhed for, at der er penge til at udmønte de anbefalinger og konklusioner, der kommer hos den lønkomité, siger Grete Christensen.

Selv om regeringen nu har meldt ud, at den vil komme med et indgreb, er kampen ikke slut, lyder det fra DSR.

- Så der skal arbejdes hårdt og presses på for, at regeringen også sætter nogle penge af til det, siger sygeplejerskeformanden.

Beskæftigelsesministeren meddelte på pressemødet onsdag aften, at lønkomitéens konklusioner ville blive taget alvorligt.

- Det her er ikke en syltekrukke. Vi har tænkt os at følge op på, hvad lønkomitéen finder frem til, sagde beskæftigelsesministeren.

Blandt andet med fokus på velfærd.

- Vi har prioriteret, og vil blive ved med at prioritere velfærden.