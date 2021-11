Sygeplejerske i spidsen for strejker: Mette F gør mig vred

- Jeg er rasende. Jeg synes, at det er grotesk, at statsministeren har så lidt forståelse for, hvad der foregår ude i sundhedsvæsenet lige nu.

Sådan siger Luca Pristed, som er operationssygeplejerske og talsmand for Den Nationale Gruppe for Arbejdsnedlæggelser.

Han fremhæver, hvordan sygeplejerskerne har knoklet, siden coronapandemien tog fart.

- Og da det hele så blev lidt lettere i sommer, og vi havde strejke og sagde, at vi manglede ressourcer i sundhedsvæsenet, blev vi ignoreret, siger han.

Luca Pristed reagerer på udmeldingen fra statsminister Mette Frederiksen (S) på mandagens coronapressemøde.

Gruppen har flere gange nedlagt arbejdet i en time af gangen på landets sygehuse i overenskomststridige punktstrejker.

I forbindelse med den foreløbigt sidste strejke i sidste uge meddelte gruppen, at den havde opnået, det den ville.

Gruppen havde i længere tid råbt op om arbejdsvilkårene i sundhedsvæsenet og ville nu afvente politikernes reaktion.

Men gruppen taler nu igen om arbejdsnedlæggelser. Dele af Den Nationale Gruppe for Arbejdsnedlæggelser planlægger kollektiv opsigelse, lyder det fra Luca Pristed.

- Vi havde egentlig håbet, at vi kunne se tiden an. Men efter det her pressemøde har jeg fået et indtryk af, at politikerne overhovedet ikke har en forståelse af, hvad der rører sig, og hvad vi har råbt op om de sidste 20 uger, siger Luca Pristed.

Mandag opfordrede statsministeren sundhedspersonalet til at yde en ekstra indsats i de kommende måneder. Det skal være med til at forhindre, at sundhedssystemet knækker på grund af stigende coronasmitte.

I august greb regeringen ind i den 10 uger lange sygeplejerskestrejke. Og det medførte ikke bedre løn- og arbejdsvilkår, som sygeplejerskerne ellers havde efterspurgt.

Luca Pristed forstår godt, at det kan være svært at hæve grundlønnen for sygeplejerskerne fra den ene dag til den anden.

- Men regeringen er helt klart nødt til at tilføre regionerne flere ressourcer, så de kan hæve sygeplejerskernes løn lokalt. Og så er regeringen nødt til at punge ud snart, hvis den vil have sygeplejersker til at arbejde ekstra.

Han tilføjer, at det ikke kun handler om sygeplejerskerne, men også om sosu-assistenter og jordemødre.

Dansk Sygeplejeråd er uenig i arbejdsnedlæggelserne. Men også formand Grete Christensen mener, at mange sygeplejersker føler sig provokeret af statsministerens udmelding.

- Og jeg vil sige, at Mette Frederiksen og politikerne bliver nødt til at komme i en helt anderledes dialog. Ikke bare med sygeplejerskerne, men med alle medarbejdere i sundhedsvæsnet, for at skabe løsninger fremadrettet, siger hun til Ritzau.