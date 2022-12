Syrere stormer guvernørkontor i protest mod Assads styre

Flere syriske demonstranter har søndag stormet et kontor tilhørende guvernøren i byen Sweida i det sydlige Syrien.

Det oplyser syriske statsmedier og øjenvidner.

De har angiveligt tændt ild til bygningen, og der er meldinger om store skudvekslinger. Ifølge syriske statsmedier, der beskriver demonstranterne som 'lovløse', er der også blevet brændt officielle dokumenter af.

Demonstranterne er vrede over forværrede økonomiske forhold i Syrien og kræver landets mangeårige præsident, Bashar al-Assad, væltet.

Tidligere søndag samlede over 200 mennesker sig rundt om guvernørbygningen. Her råbte de slagsange om, at Assad skal gå af.

Tre øjenvidner siger til nyhedsbureauet Reuters, at guvernøren søndag ikke befandt sig på sit kontor. Bygningen blev evakueret inden stormløbet.

- Guvernørens kontor blev brændt ned indefra, siger Rayan Maarouf, aktivist og redaktør på lokalmediet Suwayda, der dækker det sydlige Syrien.

- Der var voldsomt skyderi, tilføjer han.

En unavngiven kilde fra et hospital i byen siger til Reuters, at en civilperson er død efter at være blevet ramt af skud. En anden bliver behandlet.

Øjenvidner fortæller også til Reuters, at nogle af de demonstranter, der stormede guvernørbygningen, fjernede billeder af Assad.

Sweida har generelt undgået den uro, som i over et årti har plaget Syrien.

Konflikten i Syrien opstod oprindeligt i 2011. Her blev der lanceret store protester mod præsident Assad. Årsagen var utilfredshed med landets høje arbejdsløshed, korruption og begrænset politisk frihed.

Assads styrker svarede igen med åben ild, vold og masseanholdelser.

I løbet af den syriske borgerkrig har Assad været presset og oprørsgrupper har kontrolleret store landområder. Det er - blandt andet takket være russisk hjælp - dog lykkedes for Assad at genvinde stort set det hele.