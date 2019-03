Syrien revser Trump for kursskifte

Den syriske regering er bestemt ikke tilfreds med, at den amerikanske præsident, Donald Trump, torsdag officielt anerkendte Israels suverænitet over de besatte Golanhøjder.

Det siger landets udenrigsministerium i en udtalelse ifølge syrisk stats-tv.

I udtalelsen fremgår det, at Syrien har i sinde at genvinde kontrollen med højdedraget, der ligger på grænsen mellem Syrien, Israel, Libanon og Jordan.

Området har været besat af Israel siden Seksdageskrigen i 1967. I 1981 annekterede Israel officielt højdedraget.

Ifølge udenrigsministeriet viser den amerikanske præsidents anerkendelse blot USA's "blinde partiskhed" til fordel for Israel.

Trump anerkendte Israels kontrol med området på Twitter.

- Efter 52 år er det på tide, at USA fuldt ud anerkender Israels suverænitet over Golanhøjderne, som har meget stor strategisk og sikkerhedsmæssig betydning for staten Israel og for stabiliteten i regionen, skrev han i et opslag.

Det ændrer dog ikke på den realitet, at "Golan var og altid vil være syrisk, arabisk", skriver det syriske udenrigsministerium.

- Den syriske nation er fast besluttet på at befri dette dyrebare stykke af Syriens nationale territorium med alle tilgængelige midler, lyder budskabet fra hovedstaden Damaskus.

