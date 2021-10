Syv Venstre-kommuner har hævet skatten trods partiets skattestop

Syv kommuner med Venstre-borgmestre har hævet skatten i den seneste valgperiode, selv om Venstre i Folketinget argumenterer for et skattestop.

Det skriver Jyllands-Posten.

De syv kommuner er Rudersdal, Kolding, Frederikssund, Greve, Esbjerg, Solrød og Stevns.

I begyndelsen af oktober udtalte formand Jakob Ellemann-Jensen (V), at et skattestop var et krav for at stemme for regeringens velfærdslov.

Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, ærgrer sig over, at flere af partiets borgmestre har stået i spidsen for at sætte skatten op.

Han nævner dog, at partiets ønske om skattestop skal ses for kommunerne under et, fordi der kan være nogle lokale forhold, som i helt særlige tilfælde kan begrunde en skattestigning.

- Men jeg er da ked af, at det er nødvendigt at sætte skatten op. Jeg mener, at man bør kunne drive en kommune for de indtægter, man har, siger Troels Lund Poulsen til Jyllands-Posten.

Størst har stigningen været i Stevns med en forhøjet skattesats på et procentpoint, hvilket svarer til omkring 2500 kroner om året per borger.

Det er det største skattehop i landet siden det seneste kommunalvalg i 2017.

Borgmester Anette Mortensen (V) siger til Jyllands-Posten, at det skyldes pres på velfærden - herunder flere ældre - og at kommunen ikke fik det forventede ud af den nye udligningsaftale, der fordeler penge internt mellem kommunerne.

Mens 7 Venstre-kommuner har hævet skatten, er der omvendt 9, der har sænket skatten. 22 kommuner har holdt den i ro.