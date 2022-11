Tager orlov fra Folketinget: 'Jeg er grænseløst ærgerlig'

Rosa Lund fra Enhedslisten er kronisk syg med sklerose og har fået nogle kedelige meldinger, som gør, at hun vælger at tage orlov fra sit arbejde i Folketinget

Det er ikke let at være kronisk syg, især ikke når sygdommen tager en drejning i den forkerte retning.

Det må folketingsmedlemmet Rosa Lund fra Enhedslisten sande efter at have fået svar på en MR-scanning, skriver hun i et opslag på Instagram søndag aften.

Derfor tager hun orlov fra Folketinget frem til 8. januar 2023.

'Som I nok ved, så lever jeg med sclerose. I lang tid har sygdommen været under kontrol, men lige efter valgdagen den 1. november, fik jeg svar på min seneste MR-scanning'.

'Der er desværre kommet nye pletter på min hjerne, som er tegn på aktivitet i min sygdom', skriver hun.

'Grænseløst ærgerligt'

Rosa Lund forklarer videre, at hun af den grund skal skifte medicin, da den nuværende behandling ikke virker.

Annonce:

Det er noget, hun har prøvet før, men i stedet for at arbejde videre, mens skiftet står på, har hun taget en beslutning om at tage orlov fra sit arbejde i Folketinget. Noget hun er 'grænseløst ærgerlig' over.

Men på den anden side skriver hun, at det er det rigtige at gøre.

Opslaget på Instagram har ført en række støttende tilkendegivelser med sig og opfordringer om, at hun skal passe på sig selv.

Rosa Lund er integrations-, ligestillings-, rets- og udlændingeordfører for sit parti.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIK DU LÆST?

Hævnens time: Vil udelukke Løkke

Gylden farvel-fest på Borgen

Nu drømmer de om ministerposter